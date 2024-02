PSG : Nordi Mukiele, un problème de comportement ?

Alors qu’il était destiné à être la doublure d’Achraf Hakimi au PSG, la situation de Nordi Mukiele se complique avec un temps de jeu bien moindre que celui d’une doublure. Des explications pourraient être trouvées dans le comportement du défenseur français polyvalent.

Alors qu’il était sujet à un départ cet hiver en raison de son faible temps de jeu, Nordi Mukiele a vu la potentielle opération entre le PSG et le Bayern Munich ne pas se concrétiser. En ce sens, le Français passe l’hiver 2024 en Rouge & Bleu, mais certainement pas de la manière dont il l’avait imaginé. En effet, derrière Achraf Hakimi au poste d’arrière droit, le numéro 26 du PSG a pu observer Warren Zaïre-Emery ou encore Carlos Soler évoluer à sa place au moment où l’international marocain disputait la CAN en Côte d’Ivoire, au cours du mois de janvier. Une situation qui interroge, tant il n’existe aucun problème Mukiele selon les informations d’RMC Sport, récupérées auprès du Paris Saint-Germain. Cependant, nos confrères avancent d’autres sources afin d’évoquer « un comportement et des habitudes, en dehors du terrain, qui ne seraient pas toujours en adéquation avec l’exigence du haut niveau« . Plus encore, la mise à l’écart serait justifiée également par « une attitude néfaste pour le groupe a aussi été évoquée par certaines sources, ce qui pousserait Luis Enrique à le mettre de côté« . Cependant, toujours selon RMC Sport, Nordi Mukiele serait apprécié au sein du vestiaire Rouge & Bleu.

Un transfert cet été ?

Après le transfert avorté au Bayern Munich cet hiver, Nordi Mukiele pourrait une nouvelle fois se retrouver sur le marché des transferts l’été prochain. Toujours selon les informations d’RMC Sport, l’entourage du joueur se refuse à tout commentaire, mais il sera difficile de poursuivre en Rouge & Bleu dans cette situation là. Les prétendants ne devraient pas se faire prier au cours du prochain mercato estival pur le joueur sous contrat jusqu’en 2027 avec le PSG.