PSG : Nuno Mendes forfait pour le reste de la Coupe du Monde

Touché lors du deuxième match du Portugal dans cette Coupe du Monde 2022, Nuno Mendes est contraint de déclarer forfait pour le reste de la compétition. Une terrible désillusion pour le latéral gauche du PSG, rendue officielle par son sélectionneur en conférence de presse.

Comme le 5 octobre dernier avec le PSG face à Benfica (1-1) en Ligue des Champions, Nuno Mendes est touché à la cuisse gauche. Une blessure qui devrait l’écarter des terrains plusieurs semaines. En plus de cette durée d’absence, cette deuxième blessure semblable à la première, met fin aux rêves de Coupe du Monde du joueur de 20 ans. Celui qui disputait son premier Mondial au Qatar est contraint de déclarer forfait, une nouvelle annoncé par Fernando Santos. En effet, le sélectionneur du Portugal, qui dispute son troisième match de groupe dans cette Coupe du Monde 2022 demain (à 16h face à la Corée du Sud), était présent en conférence de presse d’avant match aujourd’hui : « Malheureusement Nuno est forfait pour le reste du mondial. Il veut rester avec nous et son club a accepté qu’il reste avec nous, il pense qu’il peut se soigner ici. Ça démontre son énorme volonté d’être avec nous, ça reflète bien l’état d’esprit de cette équipe. C’est important et agréable« .

Si le PSG a accepté de laisser Nuno Mendes rester avec le groupe portugais jusqu’au bout de son parcours dans cette Coupe du Monde 2022, le club de la capitale pourrait être amené à prendre cette décision avec Danilo Pereira. En effet, nos confrères de L’Equipe avance que le numéro 15 Rouge & Bleu, ne disputera pas la troisième rencontre des phases de groupes face à la Corée du Sud, mais pourrait également déclarer forfait pour le reste de la compétition. Pour rappel, rien n’est acté pour Danilo, joueur touché aux côtes.