Actuellement engagé avec l’Argentine dans cette Coupe du Monde 2022, Leo Messi devra très rapidement penser à son avenir. Un avenir que le Paris Saint-Germain souhaite voir se prolonger dans ses rangs, et le club fera le nécessaire dans ce sens.

L’avenir de Leo Messi tient en haleine un bon nombre d’acteurs dans le monde du football actuellement tant le joueur sera en fin de contrat dès le mois de juin prochain. Envoyé régulièrement en MLS et plus précisément à l’Inter Miami, La Pulga, par le biais de son entourage a mis fin aux rumeurs parues dans les médias ces derniers jours : « C’est faux, c’est une fake news. Il n’y a aucune négociation pour que Lionel rejoigne l’Inter Miami la saison prochaine« , a déclaré le représentant du joueur, Marcelo Mendez. Le site Goal en Espagne confirme l’intérêt de la franchise américaine de David Beckham, mais affirme que le club de la cote est des Etats-Unis « n’a aucune chance de pouvoir signer Messi pour la saison prochaine« . Nos confrères transpyrénéens ajoutent également, que l’option du retour au FC Barcelone est « une chimère« .

Une proposition sur la table, dès la fin du Mondial au Qatar ?

La troisième option : la prolongation au PSG. Une piste que le club de la capitale souhaite voir aboutir : « Je suis très content de lui. Moi, j’ai demandé, si possible, qu’il reste avec moi pendant mes trois ans au PSG« , avait déclaré Luis Campos en septembre dernier. En ce sens, les dirigeants du Paris Saint-Germain, selon Goal Espagne, devraient soumettre une proposition de prolongation de contrat à Leo Messi, et ce, dès la fin de la Coupe du Monde 2022. Nos confrères espagnols parlent d’une « très bonne harmonie » entre le club et le clan de La Pulga. Des relations qui pourraient pousser l’entourage et le septuple Ballon d’Or lui-même à accepter de signer un nouveau bail de deux saisons supplémentaires (jusqu’en juin 2025) avec des conditions salariales plus ou moins équivalente à celles de son premier contrat.

🚨 | Le PSG va proposer un contrat de 2 ans à Leo Messi après la Coupe du Monde 🗣️



Les décideurs parisiens sont impressionnés par l'attitude du joueur et sa motivation affichée 💪🇦🇷



Les dirigeants du PSG seraient impressionnés par l’attitude et la motivation de Messi, satisfaits de ses performances sportives, mais considèreraient également l’Argentin comme une mine d’or sur le plan financier et marketing. Déjà au courant que l’offre du Paris Saint-Germain arrivera à la fin de la Coupe du Monde 2022, Leo Messi et son entourage ne prendront aucune décision avant la fin de la compétition internationale. La tendance est tout de même à la poursuite de l’aventure en Rouge & Bleu.