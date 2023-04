Nuno Mendes fait partie des meilleurs joueurs du PSG cette saison. Mais le latéral gauche portugais a tendance à se blesser musculairement régulièrement. Est-ce un problème pour la suite de sa carrière ? Analyse.

Nuno Mendes est un titulaire indiscutable cette saison au PSG. Il a participé à 31 des 43 matches des Rouge & Bleu cette saison. Il a été titulaire 28 fois (2164 minutes). Alors que la saison dernière, il n’avait été décisif que deux fois (2 passes décisives), lors de l’exercice 2022-2023, il a marqué deux buts et délivré sept offrandes. Avec le système en 3-5-2 instauré par Christophe Galtier, il est dans les meilleures conditions vis-à-vis de son jeu. Défenseurs attaquants, il est souvent trouvé dans la profondeur et arrive même à faire des différences avec sa vitesse et ses dribles chaloupés. Il a plusieurs fois remonté tout le terrain pour ensuite tenter sa chance où trouver un de ses partenaires et offrir une occasion à un de ses partenaires. Mais l’ancien du Sporting a tendance à souvent avoir des gênes musculaires. Cette saison, il a manqué six matches avec les Rouge & Bleu en raison de douleurs musculaires dont cinq au retour de la Coupe du Monde, où il s’était blessé avec la sélection portugaise. Il avait alors manqué 48 jours de compétitions.

L’explication de la préparation physique différente en vue de la Coupe du monde

Des blessures qui commencent à s’accumuler, qui peut s’expliquer en raison de cette saison 2022-2023 particulière avec la Coupe du Monde en plein milieu. C’est le constat d’Alex B, Kiné-Ostéopathe et supporters du club de la capitale, interrogé par les équipes de Canal Supporters : « Les blessures sont récurrentes cette saison uniquement avec, ne l’oublions pas, une préparation physique différente pour la Coupe du Monde. Il l’a sûrement moins bien encaissé que d’autres avec son jeu peu économe d’efforts et d’accélération. » Avec son jeu fait d’accélération et d’explosivité, est-ce que ses blessures musculaires peuvent devenir récurrentes et ainsi être un problème pour l’international portugais de 20 ans ? Pour le spécialiste, il faudrait peut-être que le PSG adapte davantage la préparation physique de Nuno Mendes à son profil : « Il va falloir surveiller de près ses datas et peut-être adapter encore plus la préparation physique à son profil. » Il estime aussi que Christophe Galtier, ou le futur entraîneur, devrait le faire un peu plus souffler en Ligue 1, pour qu’il soit en forme pour les gros chocs du championnat et en Ligue des Champions.

Trop tôt pour dire si c’est un joueur fragile

Le numéro 25 du PSG a de nouveau manqué un match en raison de douleurs musculaires, celui de vendredi contre Angers (1-2). Absent mardi et mercredi à l’entraînement, il avait fait son retour avec ses coéquipiers à la veille du déplacement chez la lanterne rouge. Mais en raison de mauvaises sensations, il avait fait l’impasse sur cette rencontre. Le lendemain, il était encore présent à l’entraînement collectif. Alex B explique être rassuré par le fait que Mendes ait « une capacité d’encaissement des coups importante et revient relativement vite de blessure. » Pour lui, « c’est signe de bonne capacité de cicatrisation et de bonne hygiène de vie en général. » Même s’il n’a pas manqué beaucoup de matches en raison de blessures depuis le début de sa carrière en 2019 avec le Sporting, Nuno Mendes a manqué deux mois de compétition au cumulé cette saison. Cela peut-il faire de lui un joueur fragile à l’avenir ? Pour le praticien, c’est « trop tôt et la saison est trop spéciale pour dire qu’il est fragile. Le staff médical va faire le travail pour limiter les risques, je n’ai pas d’inquiétudes à ce stade.«