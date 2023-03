Au PSG depuis l’été 2021, Nuno Mendes a su s’imposer sous les cieux parisiens comme une référence à son poste. A seulement 20 ans, le latéral gauche a accordé un entretient à One Football durant lequel il revient sur son parcours, la Ligue des Champions et son chemin avec le Paris Saint-Germain.

Nuno Mendes a rejoint le Sporting Portugal en 2011. Un moment marquant de sa vie et son parcours dans le monde du football qu’il se remémore pour One Football : « L’école était terminée et je rentrais chez moi. Et ce jour-là, j’étais seul, personne n’était à la maison. Et soudain je vois cet homme derrière moi. J’ai continué à marcher et je suis rentré chez moi. Je l’ai vu monter et sonner à la porte. J’ai eu peur mais je lui ai ouvert. Et l’homme m’a dit, « calme-toi, calme-toi, je suis recruteur pour le Sporting. » Je me suis calmé tout de suite, et nous avons parlé jusqu’à ce que ma mère rentre. Il m’a dit qu’il avait regardé mes matchs et qu’il m’aimait beaucoup. Il voulait que je fasse un essai au Sporting« . Le numéro 25 du PSG est ensuite revenu sur ses débuts en Ligue des Champions avec le maillot Rouge & Bleu : « La Ligue des Champions a une atmosphère différente des matches domestiques. Il y a beaucoup de pression. Je ne sais pas comment l’expliquer, mais quand j’ai entendu l’hymne pour la première fois, j’ai eu la chair de poule. C’était contre Bruges. C’était une journée très importante pour moi. J’étais très, très heureux de participer à mon premier match. J’étais nerveux aussi bien sûr, mais c’est normal« .

« Au PSG, nous sommes une équipe très offensive«

A 48 heures du coup d’envoie, Nuno Mendes s’est confié sur son arrivée au Paris Saint-Germain : « J’ai toujours dit à mon agent que j’aimerais jouer pour le PSG. C’était un grand changement quand je suis arrivé ici. Les joueurs réfléchissent très vite. Ils jouent en une ou deux touches, c’est du foot simple, les joueurs sont au top« . Le jeune joueur est revenu également sur des points à travailler pour les Rouge & Bleu : « Je dois encore beaucoup apprendre. En Ligue des Champions, chaque détail compte. Au PSG, nous sommes une équipe très offensive. Et parfois, lorsque vous attaquez beaucoup, lorsque vous passez à la défense, vous pouvez être distrait et il peut y avoir des problèmes. Nous analysons les adversaires. En tant que défenseur, je pense que cela nous aide beaucoup de savoir ce qu’ils ont l’habitude de faire et ce qu’ils font de mieux. Je me concentre davantage sur la défense car ne pas encaisser de buts est la chose la plus importante pour l’équipe« .

Son évolution au PSG

Après une saison et demi au Paris Saint-Germain, Nuno Mendes évalue sa progression : « J’ai évolué défensivement, et c’est ce que j’ai l’intention de continuer à faire. Neymar, Messi, Mbappé, ce sont des joueurs qui dans un face à face peuvent vous dépasser très facilement. Les affronter à l’entraînement me permet de m’améliorer chaque jour« . A seulement 20 ans, le Portugais est aujourd’hui dans le gratin des latéraux dans le monde du ballon rond et espère y laisser son emprunte : « À la fin de ma carrière, je veux qu’on se souvienne de moi comme une personne calme, travailleuse et humble. Un joueur qui a eu beaucoup d’influence sur le football. Je veux être reconnu pour cela. J’ai encore un long chemin à parcourir. J’ai beaucoup de temps pour évoluer. J’aimerais gagner toutes les compétitions auxquelles je participe. J’ai l’intention de laisser ma marque dans le football. C’est mon objectif« . La prochaine échéance pour Nuno Mendes se jouera ce mercredi 8 mars (21h sur Canal + & RMC Sport) face au Bayern Munich en huitième de finale de retour de Ligue des Champions. Une rencontre durant laquelle il devrait tenir le couloir gauche Rouge & Bleu.