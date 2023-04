Débarqué de son poste d’entraîneur du PSG en mai dernier, Mauricio Pochettino était, depuis, libre comme l’air. Un état de fait qui devrait très bientôt évoluer.

La direction du PSG a décidé, dans la foulée de la prolongation en grandes pompes de Kylian Mbappé, de limoger son coach de l’époque, à savoir Mauricio Pochettino. C’est Christophe Galtier qui a pris la relève. Un mandat assez compliqué pour l’heure il est vrai. Et il se pourrait que, de son côté, le coach argentin reprenne du service dans les mois à venir et ce, au sein d’une écurie extrêmement ambitieuse. Un sacré rebond en somme.

Pochettino vers Chelsea

En effet, annoncé un peu partout, Mauricio Pochettino devrait finalement s’installer sur le banc de Chelsea pour la saison prochaine. En grande difficulté depuis l’entame de la saison en cours, les Blues, qui ont déjà remercié deux coaches, à savoir Thomas Tuchel et Graham Potter, ne devraient pas poursuivre avec Frank Lampard. Marca l’affirme : c’est l’ancien défenseur et capitaine du PSG qui va reprendre le flambeau. Des noms comme ceux de José Mourinho, Julian Nagelsmann ou encore Marcelo Gallardo avaient également été annoncés dans le viseur des Londoniens. Marca indique, en outre, que Mauricio Pochettino continuerait à percevoir son salaire, le même qu’il percevait en tant que technicien rouge et bleu. Un accord entériné entre l’homme de 51 ans et le club de la capitale au moment de la séparation.