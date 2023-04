Un retour important à l’entraînement du PSG

Demain soir (21 heures, Prime Video), le PSG se déplace sur la pelouse d’Angers dans le cadre de la 32e journée de Ligue 1. Les Parisiens s’entraînaient une dernière fois ce jeudi matin. Et un joueur a fait son retour à l’entraînement collectif.

Le PSG a encore sept matches pour s’offrir le titre de champion de France, le 11e de son histoire, qui ferait de lui le recordman dans la compétition. Le premier, Angers demain soir. À la veille de cette rencontre, les Parisiens s’entraînaient une dernière fois au Camp des Loges avant le déplacement au stade Raymond Kopa. Lors de cette séance, Marco Verratti, de retour depuis quelques jours aux séances collectives, était encore présent.

Nuno Mendes avec ses coéquipiers

Nuno Mendes était absent de l’entraînement collectif hier, laissé au repos et travaillant en solo en raison de douleurs musculaires et se contentant d’une reprise de course avec un préparateur physique. Ce jeudi matin, il était bien présent à la séance collective, lors des 15 premières minutes que l’on a pu suivre en live. Outre Neymar, Presnel Kimpembe et Nordi Mukiele, absents jusqu’à la fin de saison, Renato Sanches, blessé contre Nice, et Timothée Pembélé n’étaient pas présents sur les pelouses du Camp des Loges.