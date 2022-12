La sélection portugaise confirme le retour de Danilo et Nuno Mendes à Paris

Dans sa liste pour la Coupe du Monde, Fernando Santos avait convoqué trois joueurs du PSG, Vitinha, Nuno Mendes et Danilo Pereira. Blessés lors de la compétition, les deux derniers cités vont rentrer sur Paris pour poursuivre leurs soins.

Titulaire lors du premier match du Portugal contre le Ghana (3-2), Danilo Pereira s’était blessé au côte à l’entraînement juste avant le deuxième match contre l’Uruguay (2-0). La Seleçao das Quinas avait communiqué sur sa blessure et indiqué que le numéro 15 du PSG était forfait pour les deux derniers matches de la phase de poules, sans acter son absence pour le reste de la Coupe du Monde. Touché à la cuisse gauche contre les Uruguayens, Nuno Mendes a très vite su que sa compétition était terminée. Le latéral gauche souffrait de la même blessure qu’il avait contracté contre Benfica le 5 octobre dernier. Une blessure qui l’avait éloigné des terrains pendant trois semaines. Hier, plusieurs médias ont expliqué que les deux joueurs allaient revenir sur Paris pour poursuivre leurs soins sur demande du PSG.

Attendus ce jeudi à Paris

Hier soir, le Portugal a communiqué sur les deux joueurs du PSG et confirmé qu’ils allaient rentrer à Paris. « L’arrière gauche Nuno Mendes et l’arrière central Danilo Pereira poursuivront leurs plans de récupération respectifs pour leurs blessures au PSG. Les deux internationaux portugais ont ainsi été écartés de l’équipe nationale qui se trouve au Qatar pour disputer la Coupe du Monde. Danilo était présent lors du premier match avec le Ghana et Nuno Mendes a affronté l’Uruguay lors de la phase de groupes de la Coupe du monde. Les deux joueurs ont commencé un traitement pour des blessures en équipe nationale mais vont maintenant poursuivre leur convalescence dans leur club, » explique la sélection portugaise dans son communiqué.