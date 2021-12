PSG / OGCN : Annoncez votre pronostic

Le PSG affronte ce soir (21 heures, Canal Plus Décalé) Nice dans le cadre de la 16e journée de Ligue 1. Une rencontre pour laquelle Mauricio Pochettino devra se passer de Neymar Jr (cheville), Julian Draxler (cuisse), Ander Herrera (cuisse) et Georginio Wijnaldum (genou) mais également de Sergio Ramos et Juan Bernat, laissés au repos. Incertains en raisons de symptôme de la gastro-entérite, Lionel Messi et Leandro Paredes sont bien présents. Alors, comment sentez-vous cette rencontre entre les deux formations ? Annoncez votre pronostic ici.

Dimanche après-midi, le PSG s’est imposé sur la pelouse de Saint-Etienne (1-3). Un score annoncé ici par Clément Kamegni, Fox Mulder ⭐️⭐️, Jacky fout, Cat, Supras, safet, SkyGuy, Adhalberg#FootixOpinionMatters, TheLuffy, мп٧٥ et parisienmania. Bravo à eux !