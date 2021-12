PSG / Nice : Le groupe avec Verratti, Ramos et Bernat absents

Ce mercredi soir à 21 heures (Canal Plus Décalé), le PSG accueille – au Parc des Princes – l’OGC Nice, dans le choc de cette 16e journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, l’entraîneur parisien – Mauricio Pochettino – sera privé de nombreux éléments. En effet, Neymar Jr (cheville), Julian Draxler (cuisse), Ander Herrera (cuisse) et Georginio Wijnaldum (genou) seront absents. De leur côté, Juan Bernat et Sergio Ramos sont laissés au repos.

Incertain avant le match en raison de symptômes de gastro-entérite, Leo Messi et Leandro Paredes sont bien présents pour cette rencontre face aux Aiglons, tout comme Marco Verratti qui avait manqué les deux derniers matches des Rouge & Bleu. Suspendu lors du dernier match, Keylor Navas fait également son retour. Alors qu’il a repris l’entraînement ce mardi, Mauro Icardi est aussi dans le groupe. Voici ci-dessous le groupe retenu par Mauricio Pochettino.

Le groupe du PSG

Gardiens (3) : Donnarumma, Navas, Rico

: Donnarumma, Navas, Rico Défenseurs (7) : Hakimi, Kimpembe, Marquinhos, Dagba, Diallo, Kehrer, Mendes

: Hakimi, Kimpembe, Marquinhos, Dagba, Diallo, Kehrer, Mendes Milieux (7) : Verratti, Rafinha, Danilo, Gueye, Dina Ebimbe, Paredes, Michut

: Verratti, Rafinha, Danilo, Gueye, Dina Ebimbe, Paredes, Michut Attaquants (5) : Di María, Mbappé, Messi, Icardi, Gharbi

Rappel du point médical