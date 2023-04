PSG / OL – Les notes des Parisiens

Ce dimanche soir, le PSG a livré une nouvelle prestation catastrophique face à l’Olympique Lyonnais (0-1) et relance la course au titre.

La trêve internationale n’aura rien changé pour le PSG. Deux semaines après sa piteuse défaite face au Stade Rennais (0-2) au Parc des Princes, le club parisien a montré une nouvelle fois un visage inquiétant et a enchaîné un deuxième revers de rang à domicile face à l’Olympique Lyonnais (0-1). Sans envie et caractère, les Rouge & Bleu se sont inclinés pour la 8e fois en 2023. Une défaite qui relance la course au titre avec le RC Lens et l’Olympique de Marseille à seulement six points du leader. Et ce dimanche, la totalité du onze parisien est passée à côté de la rencontre.

Les notes des Parisiens : Donnarumma 4 – Marquinhos 4, Danilo 3, Bitshiabu 2 – Hakimi 2, Verratti 3, Sanches 4, Vitinha 3, Mendes 3.5 – Messi 1, Mbappé 3

Le meilleur Parisien : Renato Sanches

Si les joueurs ont montré un niveau de jeu inquiétant, un homme a un peu surnagé dans cette rencontre : Renato Sanches. Titulaire surprise, le Portugais a su saisir sa chance pour se montrer dans cet entrejeu parisien. Disponible, l’ancien Lillois n’a pas hésité à se projeter à certains moments. Le joueur de 25 ans a été le seul joueur à montrer de l’envie dans cette rencontre jusqu’à sa sortie à la 74e minute.

Messi, une vaste blague

Après une trêve internationale prolifique avec l’Argentine, Lionel Messi a retrouvé ses mauvaises habitudes parisiennes. Pourtant, ses dix premières minutes pouvaient donner un espoir, mais finalement l’Argentin est retombé dans ses travers. Outre son manque d’envie, le septuple Ballon d’Or a montré un déchet technique trop important et a souvent fait le mauvais choix dans le dernier geste. Une nouvelle prestation indigne de son statut alors que son avenir est en jeu.

Bitshiabu, apprentissage difficile

Si l’ensemble de la défense du PSG a souffert lors des offensives lyonnaises, El Chadaille Bitshiabu a encore une fois montré des lacunes. Avec les absences de Sergio Ramos et Nordi Mukiele, le Titi de 17 ans avait une belle occasion à saisir. Mais comme trop souvent, il a montré des difficultés dans ses choix de passes, son positionnement et ses contrôles de balle. Il a notamment reçu un carton jaune après avoir été pris de vitesse par Alexandre Lacazette.