Titulaire ce soir contre Lyon (0-1), Renato Sanches n’a pas été le plus mauvais des joueurs du PSG. Le milieu de terrain s’est présenté au micro de Prime Video. Il estime que cette défaite n’est pas en raison d’un manque d’envie de son équipe.

« On doit changer parce que l’on est le PSG«

« Je pense que tous les joueurs, quand ils jouent, ils veulent donner le meilleur. De temps en temps, les choses n’arrivent pas parce que c’est le foot aussi. De l’autre côté, il y a un adversaire qui joue aussi. Comme Danilo l’a dit, on doit changer parce que l’on est le PSG. Quand on joue à la maison, on ne doit pas perdre comme ça. De temps en temps, les gens parlent trop même si c’est normal, c’est les critiques. On a besoin de faire mieux, on doit faire mieux. Quand on joue à la maison, on doit bien jouer. On doit faire mieux. Le titre en danger ? Non. On a toujours envie de gagner, c’est notre état d’esprit. On a toujours envie de gagner. De temps en temps tu ne gagnes pas, on doit être plus concentré et donner plus. On peut faire mieux.«