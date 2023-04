Ce dimanche soir (20h55 sur Prime Video), le PSG recevait l’Olympique Lyonnais en conclusion de la 29e journée de Ligue 1. Et les Rouge & Bleu avaient une belle opportunité à saisir pour s’envoler en tête du classement.

Avec un coup d’envoi retardé de 10 minutes en raison d’une arrivée tardive du bus de l’Olympique Lyonnais, le PSG avait une belle occasion à saisir pour prendre 9 points d’avance en tête de la Ligue 1. Pour cela, les joueurs de Christophe Galtier devaient renouer avec la victoire, après une défaite juste avant la trêve face au Stade Rennais (0-2). Malgré plusieurs absences, le coach parisien avait conservé son système en 3-5-2 avec la titularisation surprise de Renato Sanches dans l’entrejeu.

Résumé du match

Les Parisiens ont très bien débuté cette rencontre après deux belles opportunités de Vitinha (3′) et Kylian Mbappé (7′). Mais les deux Parisiens ont manqué de précision face à Antony Lopes. Après dix bonnes premières minutes, les Rouge & Bleu ont clairement baissé d’intensité et les Lyonnais ont à leur tour obtenu des belles situations par Thiago Mendes (15′) et Alexandre Lacazette (18′). Par la suite, les Parisiens vont accumuler les erreurs techniques à l’image du penalty obtenu par Alexandre Lacazette qui vient sanctionner une succession d’erreurs des Rouge & Bleu. Mais le Français a touché le poteau (38′). En fin de première période, le leader du championnat a réagi avec un Renato Sanches remuant. De son côté, l’arbitre, François Letexier, a oublié un penalty évident pour le PSG suite à une faute de main de Dejan Lovren dans la surface lyonnaise. Les deux équipes sont finalement rentrées aux vestiaires avec ce score nul et vierge (0-0).

En seconde période, les Parisiens ont continué dans leur médiocrité et ont été logiquement sanctionnés par un but de Bradley Barcola (0-1, 56′). Par la suite, le PSG ne montrera strictement rien et Gianluigi Donnarumma sauvera deux occasions de Bradley Barcola (67′) et Moussa Dembélé (69′). Le PSG s’incline logiquement (0-1) et relance la course au titre avec le RC Lens et l’Olympique de Marseille à seulement 6 points derrière.

Fil du match

0′ Le coup d’envoi est donné par le PSG. Bon match à tous !!!

2′ Pressing haut des Parisiens qui occupent la moitié de terrain adverse

3′ Première grosse occasion pour le PSG. À l’entrée de la surface, Mbappé trouve magnifiquement Vitinha seul à droite. Le Portugais manque un peu son contrôle et frappe au-dessus.

7′ Le PSG continue de mettre la pression. Cette fois-ci, c’est Mbappé qui se manque dans la conclusion après une belle combinaison dans la surface avec Messi

10′ À noter le bon pressing de Vitinha depuis le début de match. Le Portugais gêne énormément les relances lyonnaises

12′ Carton jaune pour Bitshiabu qui accroche par le maillot Lacazette qui l’avait facilement éliminé

15′ Première situation dangereuse pour l’OL. Après une erreur technique de Danilo Pereira, les Gones construisent une belle action, mais Thiago Mendes manque son plat du pied après une belle remise de Sarr

18′ Nouvelle occasion pour l’OL. Après une nouvelle perte de balle de Bitshiabu, Lacazette est trouvé dans la surface. Le Français élimine Danilo d’un crochet mais n’arrive pas à enchaîner, bien gêné par le retour de Marquinhos. Donnarumma se saisit du ballon

23′ Après dix bonnes minutes, le PSG ne montre plus rien sur le terrain avec un déchet technique trop important

Bon … on aura joué au foot pendant 10 minutes, c’est déjà pas mal, on progresse 🥲#PSGOL — Canal Supporters (@CanalSupporters) April 2, 2023

25′ Après une belle passe de Mbappé en profondeur, Messi se perd dans ses dribbles dans la surface et rate une belle occasion

33′ Bon… le rythme est clairement retombé depuis 20 minutes avec beaucoup de fautes sifflées. L’ennui a pris place au Parc des Princes…

35′ Belle percée de Renato Sanches qui lance ensuite Nuno Mendes dans son couloir. Le Portugais obtient un corner, mais ce dernier ne donne rien.

36′ Penalty pour Lyon et carton jaune pour Donnarumma !!! L’Italien touche la jambe de Lacazette après un gros raté de Barcola. Un penalty qui vient après une succession d’erreurs des Parisiens

38′ Lacazette touche le poteau puis Lepenant tire au dessus !!! Toujours 0-0

41′ Début d’échauffourée entre Renato Sanches et Kumbedi. Les deux joueurs reçoivent un carton jaune

44′ Enfin une frappe cadrée pour le PSG. De loin, Renato Sanches tente sa chance, Lopes détourne

45′ Trois minutes de temps additionnel

45’+1 Frappe de Messi captée sans problème par Lopes

45’+2 Les Parisiens demandent une main dans la surface de Lovren sur une frappe de Nuno Mendes. Pas de penalty pour le PSG qui semblait pourtant évident.

45’+3 C’est la pause, Le PSG rentre aux vestiaires après ce score vierge. Lacazette a manqué un penalty. Rien d’autres à signaler dans cette pauvre première période malgré 10 premières bonnes minutes des Parisiens.

45′ La seconde période débute

56′ L’OL ouvre le score par Barcola (0-1). Dans une défense dépassée, Kumbedi sert au second poteau Barcola qui trompe Donnarumma.

56′ Un but logique pour les Lyonnais tant les Parisiens ne proposent rien depuis le retour des vestiaires

58′ Verratti est touché aux ischios et a demandé le changement

59′ Double changement pour le PSG. Bitshiabu et Verratti cèdent leur place à Ruiz et Ekitike. Touché aux ischio-jambiers, l’Italien rentre directement au vestiaire

67′ Barcola profite des largesses défensives du PSG pour tenter sa chance à l’entrée de la surface, Donnarumma détourne

68′ Messi se manque alors que Mbappé proposait un bel appel

Messi franchement, respect pour la légende à jamais mais il n’arrive plus à mettre un pied devant l’autre c’est catastrophique… #PSGOL — Canal Supporters (@CanalSupporters) April 2, 2023

69′ Sur son premier ballon, Dembélé était proche de marquer, mais Donnarumma s’interpose

72′ Bon tacle de Lukeba pour contrer une frappe de Messi

74′ Renato Sanches cède sa place à Zaïre-Emery

75′ 0 tir cadré pour le PSG en seconde période. Zéro comme la prestation des Parisiens ce soir

80′ Frappe sans conviction d’Ekitike, captée sans problème par Lopes.

81′ Cette fois-ci Hakimi tente sa chance mais ce n’est pas cadrée

83′ Gharbi rentre à la place de Vitinha

85′ Gharbi tente sa chance de loin mais ne trouve pas le cadre

90′ Arrêt de Lopes sur une frappe détournée de Mbappé

90′ Quatre minutes de temps additionnel

90’+4 Ultime tentative de Gharbi mais sans danger pour Lopes

90’+4 Sans envie et caractère, le PSG s’incline logiquement face à l’OL (0-1) et enchaîne un deuxième revers d’affilée au Parc des Princes. La course au titre est relancée avec le RC Lens et l’OM à six points derrière.

Aucune réaction, aucun caractère, cette équipe me désole… #PSGOL — Canal Supporters (@CanalSupporters) April 2, 2023

La feuille de match de PSG / Rennes

29e journée de Ligue 1 – Stade : Parc des Princes – Horaire : 20 heures 55 – Diffuseur : Prime Video – Arbitre : François Letexier – Arbitres assistants : Mehdi Rahmouni et Thomas Luczynski – Quatrième arbitre : Pierre Gaillouste – VAR : Hamid Guenaoui et Stéphane Bré – But : Barcola (56′) Cartons : Bitshiabu (12′), Donnarumma (36′) Sanches (41′), Kumbedi (41′), Barcola (90’+2), Tolisso (90’+4)