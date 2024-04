PSG / OL : Les notes des Parisiens dans la presse

Ce dimanche soir, le PSG a livré un récital sur sa pelouse face à l’Olympique Lyonnais (4-1). Et plusieurs Parisiens se sont mis en évidence.

Le PSG a conclu sa semaine de la meilleure des manières. Cinq jours après sa qualification historique face au FC Barcelone en Ligue des champions (1-4), le club de la capitale a dominé dans les grandes largeurs l’Olympique Lyonnais (4-1) en conclusion de la 30e journée de Ligue 1. Un résultat qui permet aux joueurs de Luis Enrique de faire un pas supplémentaire vers le titre de champion de France. Et pour cette rencontre face aux Gones, le coach parisien avait décidé de faire tourner son effectif avec les présences de Marco Asensio, Gonçalo Ramos ou encore Randal Kolo Muani en attaque. De leur côté, Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé sont restés sur le banc. Malgré cinq changements dans le onze de départ, le PSG est resté sur la même lignée que sa performance en Catalogne.

Ramos double buteur, Barcola insaisissable, Kolo Muani discret

Et plusieurs Parisiens se sont mis en évidence dans cette rencontre. Titulaire face à son ancienne formation, Bradley Barcola a été un véritable poison pour la défense lyonnaise. « Très attendu face à son club formateur, l’ex-Lyonnais, dans la continuité de sa sortie barcelonaise, a été d’une justesse et efficacité remarquables. Ce qui impressionne, avec lui, c’est sa progression dans ses derniers gestes. C’est fluide et si efficient dans le un-contre-un. À l’origine des trois premiers buts parisiens, l’international Espoirs aurait mérité de ponctuer sa soirée par un but (poteau, 34e). Il a réalisé des retours défensifs très précieux par ailleurs », constate L’Equipe, qui lui attribue la note de 8/10. Autre joueur en forme, Gonçalo Ramos. Le Portugais a inscrit un doublé dans cette rencontre et confirme sa bonne forme depuis début 2024. Le numéro 9 parisien reçoit la même note dans le quotidien sportif (8/10) : « Son doublé – son deuxième de la saison – témoigne une nouvelle fois de ses qualités pures devant le but. Le Portugais, auteur de 7 buts sur les 9 derniers matches de L1, n’a pas souvent été trouvé dans de bonnes conditions, mais a été d’une vraie belle efficacité. Toujours aussi précieux par ses courses défensives. »

De son côté, Vitinha a confirmé qu’il était l’homme de cette seconde partie de saison. Placé en position de numéro six, le joueur de 24 ans a été un véritable métronome pour son équipe. « Comparé à tort à Marco Verratti, le Portugais s’est offert une action digne de l’Italien : pressé par Caqueret et Lacazette, il lance l’action qui amène le quatrième but parisien, inscrit par Ramos (4-1, 42e). Beaucoup moins près de la surface adverse que lors de ces dernières sorties, il s’est contenté d’assurer défensivement », analyse Le Parisien, qui lui donne la note de 7/10. En revanche, Randal Kolo Muani n’a pas su saisir sa chance ce dimanche soir. Titulaire sur le côté droit, le numéro 23 des Rouge & Bleu s’est montré trop discret (5/10) : « L’international français a certainement été le moins en vue offensivement. Il a pourtant eu quelques opportunités. Il perd d’abord un duel contre Lopes (6e), tire à côté (19e) avant de trop tergiverser face au gardien lyonnais (23e). Pas toujours bien servi par ses partenaires. »