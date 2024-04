PSG / OL : Pierre Sage confirme ses éloges pour Luis Enrique

Pour le compte de la 30e journée de Ligue 1 Uber Eats, le PSG a reçu l’OL et s’est imposé 4-1. Une rencontre qui a vu s’opposer Pierre Sage à Luis Enrique. Le technicien français, qui réalise de belles performances depuis sa prise de fonction sur le banc lyonnais, a confirmé ses éloges d’avant-match, en après-match.

Avant de disputer la 30e journée de Ligue 1 Uber Eats face au PSG, le coach de l’OL ne s’était pas privé de prendre la défense de son homologue Luis Enrique dans un entretien accordé à nos confrères de L’Equipe : « Ceux qui critiquent Luis Enrique sur la flexibilité ne comprennent pas toutes les logiques et tous les mécanismes qu’il y a derrière ça […] Quand on voit ce que les Parisiens ont été capables de réguler en une semaine pour jouer un match retour (de C1 face au FC Barcelone ; Ndlr) de très haut niveau, on se dit heureusement qu’ils ne sont pas trop rigides …« . En amont de cette défaite subie 4-1 au Parc des Princes ce dimanche, Pierre Sage semblait tout de même avoir des idées précises afin de faire déjouer le PSG sur sa pelouse : « L’emmener dans quelque chose qu’elle n’aime pas, en la privant du ballon sur des longs temps de possession« . Cependant, le plan des lyonnais n’aura pas tenu bien longtemps avec une ouverture du score parisienne et un break fait rapidement dans la rencontre.

Après la rencontre, Pierre Sage s’est rendu en conférence de presse et a confirmé tout le bien qu’il pensait de Luis Enrique et ses idées de jeu : « Je vous avoue que j’étais aux premières loges, et mon avis ne risque pas de changer« , a-t-il déclaré avant de développer : « Ce n’est pas du corporatisme aigu, c’est simplement qu’il nous l’a encore démontré ce soir, son jeu est pensé, il y a des choses qui ressortent dans sa manière d’attaquer, ça s’est vu sur le premier but, sur le centre du deuxième but aussi, a-t-il simplement constaté. Ce sont des choses qui sont assez abouties. C’est une équipe qui nous a montré ce soir qu’elle était performante en attaque placée, qu’elle était performante en attaque rapide sur le quatrième but et qu’elle était performante aussi sur coup de pied arrêté« .