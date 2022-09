Pour le compte du match aller du tour préliminaire de Ligue des Champions, le PSG reçoit le BK Häcken au Stade Jean Bouin. Une rencontre qui se tiendra ce mercredi 21 septembre (20h30) face au club suédois. Pour l’occasion, Gérard Prêcheur devrait pouvoir compter sur Sakina Karchaoui. En amont de l’évènement, la latéral gauche s’est exprimé au micro d’RMC Sport et a confié ses ambitions pour cette saison, en UWCL notamment.

Pour rejoindre les phases de poules de Ligue des Champions 2022-2023, les filles du PSG devront passer ce tour préliminaire dont la match aller se jouera donc ce mercredi 21 septembre (20h30) au Stade Jean Bouin. Une rencontre qui concentre toute l’attention de Sakina Karchaoui lorsqu’on lui évoque les ambitions du Paris Saint-Germain sur la scène européenne : « L’objectif, c’est de gagner mercredi soir, il ne faut surtout pas prendre cette équipe à la légère. Un match de Ligue des Champions, ça se joue à fond des deux côtés. Il faudra jouer sur nos qualités et remporter ce premier match. On est ambitieuses, on connaît nos objectifs et on sait comment les atteindre. Il faut mettre toutes les chances de notre côté« . L’équipe de Gérard Prêcheur disputera le match retour face au BK Häcken le mercredi 28 septembre (18h45) prochain en Suède. Avant cela, le PSG Féminin retrouvera la D1 Arkema avec une rencontre face au FC Fleury 91 le dimanche 25 septembre (12h45) à domicile. En championnat, les parisiennes pointent à la première place du classement grâce à deux succès en autant de matchs : « Il y a eu deux victoires, c’est le plus important. Ce qui est important aussi, c’est de ne pas avoir pris de buts. Quand on est défenseure, ce n’est que du bonheur. Il faut continuer sur cette lancée, prendre les trois points à tous les matches« , a déclaré la numéro 7 du Paris Saint-Germain pour nos confrères d’RMC Sport.

Sakina Karchaoui : « On reprend goût au foot »

Pour cette saison 2022-2023, le PSG a fait appel aux services de Gérard Prêcheur au poste d’entraîneur de sa section féminine. L’occasion pour les joueuses parisiennes de découvrir un nouveau coach, à propos duquel Sakina Karchaoui a déclaré : « Le groupe s’est très bien adapté à son projet de jeu, qui est très précis et clair. C’est très bien pour nous. C’est un très bon coach, avec un très bon staff, ils ont une qualité de travail incroyable. C’est à nous de mettre en place sur le terrain ce qu’il attend. Le coach se base sur un collectif fort, un jeu en possession, et il veut qu’on mélange le jeu horizontal et vertical. Il travaille énormément l’aspect technique, mais le football c’est aussi physique et tactique, si tu es bon dans les trois domaines tu ne peux qu’aller loin. C’est ce que le coach veut, et c’est aussi ce que nous, les joueuses, voulons. On est prêts à travailler ensemble. Je pense que tout roulera si tout le monde regarde dans la même direction« .

Entachée par des affaires extra-sportives, la section féminine du PSG renoue peu à peu avec un quotidien plus calme, retrouve la compétition plus sereinement, et un coach en parfaite harmonie avec son groupe : « Le coach est arrivé avec ses idées de jeu. On a beaucoup échangé, c’est très important pour lui ce lien avec les joueuses. On a donné notre ressenti. Il y a une sorte de confiance entre les joueuses et le staff. Quand il y a de la nouveauté, les joueuses veulent s’exprimer, donner le meilleur d’elles-mêmes. Il y a des joueuses qui ont apporté cette folie, d’autres qui se sentent plus ouvertes. C’est vrai que l’année dernière a été une année un peu compliquée. Je pense que cela ne peut être que mieux cette année en termes d’ambiance, tout roule. Cela fait du bien, On reprend goût au foot, on reprend gout aux objectifs principaux, je dirais. Ce n’est que du bonheur« .

Toujours pour RMC Sport, Sakina Karchaoui a été interrogée sur « un nouveau cycle« , mais a plutôt souligné la continuité sur laquelle surfe le Paris Saint-Germain : « Non sur une continuité, je dirais. Sur une continuité. On avait des objectifs l’année dernière qui sont toujours les mêmes. Il faudra simplement les confirmer cette année« .