PSG / OM : annoncez votre pronostic

Ce dimanche soir (20h45 sur Prime Video), le choc entre le Paris Saint-Germain et l’Olympique de Marseille clôturera la 6e journée de Ligue 1.

C’est le jour J. Après sa belle victoire face au Borussia Dortmund en Ligue des champions (2-0), le PSG voudra terminer en beauté sa semaine face à son rival. Pour cette rencontre, Luis Enrique a des grandes chances d’aligner une équipe similaire à celle du milieu de semaine. Les Rouge & Bleu voudront surtout se relancer en championnat après leur défaite face à l’OGC Nice la semaine passée (2-3) et feront face à un adversaire en pleine tourmente en coulisses.

À voir aussi : PSG / OM : Les attentes autour du Classique

Quel est votre pronostic ?

Et à quelques heures du coup d’envoi entre le PSG et l’OM, comment sentez-vous cette rencontre au Parc des Princes ? Annoncez votre pronostic dans la rubrique commentaire ci-dessous. Mardi dernier, le club parisien s’était imposé face au BVB en Ligue des champions sur le score de 2-0. Un bon score annoncé ici par laf, dva et мваPSG. Félicitations à eux !!!