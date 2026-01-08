PSG / OM : Les chiffres clés de ce Trophée des Champions

Véritable spécialiste du Trophée des Champions, le Paris Saint-Germain domine cette compétition depuis plus d’une décennie. Alors que le club de la capitale continue d’affirmer son hégémonie sur la scène nationale, le bilan statistique des Rouge & Bleu dans cette épreuve témoigne d’une régularité exceptionnelle et d’une capacité unique à soulever ce premier titre de la saison, souvent disputé aux quatre coins du globe.

Une domination historique et un palmarès inégalé

Depuis la création du format moderne de la compétition en 1995, le Paris Saint-Germain s’est imposé comme l’ogre incontesté du Trophée des Champions. Avec treize titres à son actif, le club parisien trône largement en tête du palmarès, devant l’Olympique Lyonnais. Cette réussite ne doit rien au hasard tant les Parisiens ont su transformer cette rencontre de prestige en une formalité presque systématique. L’histoire d’amour entre Paris et ce trophée a débuté dès la première édition en janvier 1996, avec une victoire mémorable aux tirs au but face au FC Nantes, alors champion de France en titre. Depuis cette date, le club a participé à dix-huit éditions, affichant un taux de réussite impressionnant qui souligne l’exigence de l’institution, quel que soit l’adversaire ou le lieu de la rencontre.

Des statistiques individuelles et collectives vertigineuses

Au-delà du nombre de titres, ce sont les chiffres détaillés qui illustrent la mainmise francilienne. Le Paris Saint-Germain détient notamment le record de victoires consécutives dans l’épreuve avec huit succès de rang entre 2013 et 2020. Cette série historique a permis à des joueurs emblématiques de marquer la compétition de leur empreinte. Marco Verratti demeure à ce jour le joueur le plus titré de l’histoire du tournoi, ayant soulevé le trophée à neuf reprises, sans jamais connaître la défaite. Sur le plan offensif, le club a également brillé par sa puissance de feu, avec des joueurs comme Neymar Jr et Angel Di Maria qui partagent souvent les honneurs des meilleurs buteurs parisiens dans l’exercice, prouvant que les stars du Parc des Princes répondent toujours présentes pour les grands rendez-vous.

Une efficacité redoutable face aux adversaires de l’élite

L’analyse des confrontations montre que le PSG ne choisit pas ses victimes. Que ce soit face à l’AS Monaco, l’Olympique Lyonnais ou plus récemment le Toulouse FC et l’AS Monaco à nouveau en 2025, les Parisiens maintiennent un niveau de performance constant. La solidité défensive est l’un des piliers de ce succès, avec de nombreux clean sheets enregistrées lors des dernières finales. En s’appuyant sur une possession de balle supérieure et une précision technique souvent hors d’atteinte pour la concurrence française, le Paris Saint-Germain transforme régulièrement le Trophée des Champions en une rampe de lancement idéale pour ses campagnes nationales et européennes. Cette culture de la gagne, insufflée saison après saison, renforce le statut du club comme la référence absolue du football français contemporain.