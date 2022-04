Le PSG reçoit ce soir (20h45, Prime Video) – au Parc des Princes – Marseille dans le cadre de la 32e journée de Ligue 1. Ce choc entre le leader et son dauphin pourrait permettre au Rouge & Bleu de creuser encore un peu plus l’écart et se rapprocher de son dixième titre de champion de France. Pour ce classico, Mauricio Pochettino va devoir se passer de cinq joueurs. Opéré d’une pubalgie, Leandro Paredes est forfait pour la fin de la saison. Egalement opéré, mais au ménisque, Julian Draxler est lui très incertain pour les sept derniers matches de 2021-2022. Blessés de longue date, Ander Herrera (oeil), Layvin Kurzawa (lombalgie et mollet) et Abdou Diallo (adducteur) devraient faire le retour à l’entraînement la semaine prochaine et son forfait pour ce soir. Pochettino a dévoilé son groupe et pourra tout de même compter sur la MNM ainsi que Marquinhos, qui avait été ménagé contre Clermont.

Le groupe du PSG

Keylor Navas Achraf Hakimi Presnel Kimpembe Sergio Ramos Marquinhos Marco Verratti Kylian Mbappé Mauro Icardi Neymar Jr Angel Di Maria Juan Bernat Danilo Pereira Georginio Wijnaldum Thilo Kehrer Nuno Mendes Idrissa Gueye Eric Junior Dina Ebimbe Leo Messi Xavi Simons Edouard Michut Gianluigi Donnarumma Alexandre Letellier Lucas Lavallée

Le point médical du PSG