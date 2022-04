Pochettino : « Nous sommes plus forts avec les supporters »

Demain soir, le PSG reçoit Marseille en clôture de la 32e journée de Ligue 1. Un Classico qui oppose le premier contre le deuxième. À la veille de cette rencontre, Mauricio Pochettino était présent en conférence de presse. Il a été énormément question des supporters et de leur mécontentement, du Classico et de l’importance de ce match…Extraits choisis.

L’occasion de se racheter auprès des supporters

« Le championnat est l’objectif principal. L’objectif est aussi de gagner ce Classico. »

L’importance de PSG / OM

« C’est un match spécial, j’ai la chance de jouer des Classiques en étant joueur et capitaine. C’est un match où il y a plus que les trois points en jeu. C’est un match important. C’est un match qui est marqué par les joueurs, les supporters et les entraineurs.«

Un message pour les supporters du PSG

« Nous sommes plus forts avec les supporters, ils nous donnent une force supplémentaire. On sait qu’on est plus fort quand ils sont de notre côté, ils permettent de mettre sous pression l’adversaire. J’aimerais que pendant le match ils soutiennent l’équipe et laissent les divergences pour avant ou après le match.«

Important de rappeler l’importance du Classico aux joueurs ?

« Je pense qu’on a un groupe qui connaît l’importance du Classique. Mais aussi l’importance pour le club et les supporters. On a parlé de l’importance de bien finir la saison. On espère pouvoir donner notre meilleure version dimanche pour prendre les trois points.«

Marseille

« C’est une équipe qui a beaucoup de dynamisme et fait une bonne saison. Il y a un bon collectif avec des qualités dans les attaques rapides. C’est un match avec une connotation spéciale.«

Sa relation avec Mbappé

« J’ai une bonne relation avec lui, comme avec l’ensemble des joueurs. Avec lui, la relation s’est faite au fur et à mesure du temps. C’est quelqu’un qu’on a vu grandir. On est content de voir comment il se développe. Il s’est laissé entraîner, c’est là qu’il montre sa grande humilité et son désir d’être chaque jour meilleur.«

Le dernier grand rendez-vous de la saison ?

« C’est clair que c’est un match important et différent des deux côtés. C’est le match le plus important en France. Pour nous c’est une finale, on doit entrer sur le terrain et être prêt.«

Moins de temps de jeu pour Gueye depuis son retour de la CAN

« C’est un joueur qui était 50 jours en dehors du groupe, tout comme Abdou Diallo. Quand ils sont revenus, ils étaient moins bien physiquement. On a trouvé qu’ils ont eu du mal à retrouver leur niveau habituel. Des joueurs étaient dans les meilleures conditions qu’eux pour affronter les échéances. Je l’ai déjà expliqué aux joueurs.«