Ce lundi matin, les supporters du PSG étaient heureux d’apprendre les retours à l’entraînement collectif de Presnel Kimpembe et Neymar Jr, deux titulaires indiscutables du onze parisien. Cependant, les deux joueurs seront-ils disponibles pour affronter l’OM dans le cadre du Trophée des Champions ? Blessés respectivement aux ischio-jambiers et à la cheville, Presnel Kimpembe et Neymar Jr pourraient être dans le groupe pour ce choc face aux Marseillais, selon les informations du Parisien. “Si les deux joueurs n’ont quasiment aucune chance d’être du onze de départ, leurs sensations lors de la séance de mardi décideront en revanche de leur retour dans le groupe pour le rendez-vous face à Marseille” , précise LP. Concernant les autres joueurs qui reviennent de blessure, “Leandro Paredes et Danilo Pereira ont eux participé à une grosse partie de la séance commune. Ils devraient toutefois être encore un peu justes pour être du voyage à Bollaert mercredi soir.” Victimes de maux de ventre face au Stade Brestois, Idrissa Gueye a retrouvé la forme. Enfin, Juan Bernat (genou), Thilo Kehrer (Covid-19), voire Rafinha (positif à la Covid-19 il y a huit jours), sont forfaits pour ce match. De son côté, le journaliste de RMC Sport, Loïc Tanzi, précise que le troisième gardien du PSG, Alexandre Letellier était absent de l’entraînement collectif en raison “d’une petit blessure au coude.” Il a été remplacé par Mathyas Randriamamy (17 ans).

Sur son site internet, Le Parisien a également proposé le possible onze de départ de Mauricio Pochettino. De retour à la compétition ce samedi, Layvin Kurzawa et Alessandro Florenzi occuperont les couloirs du PSG, selon le journal régional. Enfin, Idrissa Gueye, Ángel Di María et Moise Kean pourraient respectivement être remplacés dans le onze par Julian Draxler, Pablo Sarabia et Mauro Icardi.

XI possible du PSG selon LP (4-3-3) : Navas – Florenzi, Marquinhos (c), Diallo, Kurzawa – Herrera, Verratti, Gueye ou Draxler – Di Maria ou Sarabia, Icardi, Mbappé.