PSG : Où en est le prêt d’Ayman Kari au FC Lorient ?

Parmi le vivier de jeunes talents du PSG, le nom d’Ayman Kari est souvent revenu dans l’ombre. En effet, au milieu des Warren Zaïre-Emery, Xavi Simons ou encore El Chadaille Bitshiabu, le milieu de terrain n’est pas celui qui a été le plus en lumière. Cependant, le talent est indéniable, et s’exprime actuellement du côté du FC Lorient, en prêt.

Comme de nombreux titis parisiens, Ayman Kari s’est penché sur son avenir au cours de l’hiver 2023 afin de trouver un point de chute, et du temps de jeu. Sous les ordres de Christophe Galtier, le milieu de terrain n’a pas pu revêtir la tunique Rouge & Bleu avec le groupe professionnel, et a donc opté pour un prêt au FC Lorient. En effet, après une première partie de saison avec les U19 de Zoumana Camara durant laquelle Ayman Kari a disputé 12 matchs de championnat National et 5 de Youth League, le natif d’Ivry-sur-Seine (94) a pris la décision de rejoindre la Bretagne. Une deuxième partie de saison à l’occasion de laquelle le joueur découvrira le monde professionnel avec 5 apparitions en Ligue 1 Uber Eats sous les ordres de Régis Le Bris. Le technicien français offrira au total au titi parisien 91 minutes passées sur le pré. Un temps de jeu mince, mais qui semble avoir suffit aux dirigeants des Merlus afin de prolonger le prêt. En effet, au cours de l’été 2023, Ayman Kari retourne en Bretagne, mais semble avoir un rôle plus important que lors de l’exercice précédent. A 19 ans maintenant, le milieu de terrain a disputé depuis le début de la saison 8 rencontres toutes compétitions confondues, ayant inscrit un but et fait une passe décisive. Au total, c’est cette saison 465 minutes que le joueur sous contrat avec le PSG jusqu’en juin 2025 a passé sur le rectangle vert. Son match référence jusqu’ici dans le monde professionnel a été la 19e journée de Ligue 1 Uber Eats le 28 janvier dernier lors d’un spectaculaire match nul (3-3) entre le FC Lorient et le HAC. A cette occasion, Ayman Kari a inscrit son seul et unique but en professionnel, et sa seule et unique passe décisive. Ce match de championnat est également le seul que le titi parisien a disputé en intégralité dans l’élite. Pour la suite de la saison, le jeune milieu de terrain semble s’être fait une place dans le groupe de Régis Le Bris, et pourrait continuer à grappiller du temps de jeu, jusqu’à son retour au Campus PSG.

Image : Canal Supporters

Quelle place dans le projet du PSG ?

A l’aube d’une nouvelle page de l’histoire récente du PSG pour laquelle les dirigeants parisiens espèrent miser sur des jeunes talents à forts potentiels, Ayman Kari s’apprête à effectuer son retour en Rouge & Bleu. Sous contrat jusqu’en 2025 avec son club formateur, le titi parisien retrouvera donc le Paris Saint-Germain, dans sa dernière année contractuellement. En ce sens, la question de son avenir devrait rapidement arriver sur le bureau de Luis Campos. Un nouveau contrat ou un transfert cet été ?

Dans le jeu, Ayman Kari occupe un rôle d’excentré droit au milieu de terrain. Un positionnement qui ne correspond pas forcément à son poste de prédilection dans lequel le joueur évolue davantage dans l’axe. Un paramètre qui amène le titi parisien à avoir des performances en dents de scie. Dans un secteur de jeu garni sous les ordres de Luis Enrique par Carlos Soler, Kang-In Lee, Vitinha, Warren Zaïre-Emery, Fabian Ruiz, Manuel Ugarte ou encore Marco Asensio, Ayman Kari devra batailler s’il souhaite se faire une place sous les cieux parisiens. Par ailleurs, au cours de l’été prochain, le recrutement de nouveaux milieux de terrain n’est pas à exclure, et la concurrence attendue pourrait porter préjudice au titi parisien, à 19 ans, âge auquel il est important d’enchaîner pour la progression. Paradoxalement, le profil de technicien et le coffre physique que pourrait apporter Ayman Kari dans l’entrejeu Rouge & Bleu pourrait rendre de biens bons services au PSG actuel. Cependant, avec un dernière année de contrat restante et le nouveau projet qui se dessine sous la houlette de Luis Campos, les chances de voir Ayman Kari s’épanouir avec son club formateur restent minces.