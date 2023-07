PSG : Ousmane Dembélé en cas de départ de Kylian Mbappé ?

Alors que le dossier Kylian Mbappé bat son plein, le PSG semble s’activer en coulisse afin d’avoir le temps de se retourner. Si la possibilité de voir le numéro 7 parisien quitter la capitale prend de l’épaisseur, les dirigeants du club de la capitale pourraient se pencher sur la piste Ousmane Dembélé.

Après avoir officialisé les signatures de Milan Skriniar et Marco Asensio ce jeudi 6 juillet, le Paris Saint-Germain devrait poursuivre son opération de communication autour de son mercato dans les prochaines heures et les prochains jours. En parallèle, le dossier Kylian Mbappé continue de tenir en haleine la planète football, et la galaxie PSG. En effet, la possibilité de voir l’attaquant français prendre son envol dès cet été 2023 prend de l’épaisseur, et il faudra pour les dirigeants parisiens avoir du temps et des idées afin de ne pas trop s’affaiblir, mais aussi se renforcer sur le plan offensif. Si les noms de Randal Kolo Muani, Harry Kane ou encore Bernardo Silva reviennent avec insistance, nos confères de Foot Mercato évoque Ousmane Dembélé afin de palier le potentiel départ de Kylian Mbappé.

Ousmane Dembélé : Une clause levée et un gros salaire ?

Parfois lié au Paris Saint-Germain en période de mercato, notamment la saison passée en pleine négociation avec le FC Barcelone pour une prolongation de contrat, Ousmane Dembélé voit une nouvelle fois son nom rattaché au club de la capitale. Si le secteur offensif du PSG est une priorité pour Luis Campos, il reste tout de même à définir s’il faudra trouver des éléments pour combiner avec Kylian Mbappé, ou pour le remplacer. Si la deuxième option gonfle petit à petit, nos confrères de Foot Mercato avancent qu’Ousmane Dembélé serait la priorité de l’état-major parisien à Doha.

🚨 BREAKING : Ousmane Dembélé est la PRIORITÉ de Doha en cas de départ de Kylian Mbappé.

Le joueur est très apprécié par Luis Enrique et possède une clause libératoire de 50M€ que Paris est prêt à lever 🔥🇫🇷



Ce dernier, serait actuellement en pleine négociation, une nouvelle fois, afin de prolonger son contrat. Ce dernier se termine en juin 2024, et est associé à une clause libératoire de 50 millions d’euros valable jusqu’au 31 juillet prochain. L’occasion pour le PSG, s’il souhaite s’attacher les services de l’ailier français, de le faire à un prix préférentiel. Par ailleurs, Luis Enrique, nouvel entraîneur Rouge & Bleu, serait admiratif d’Ousmane Dembélé, qu’il considèrerait comme étant le meilleur joueur à son poste. Afin d’aller au bout de la piste, si Kylian Mbappé venait à quitter le Paris Saint-Germain, toujours selon Foot Mercato, les dirigeants parisiens seraient prêt à lever cette clause de 50 millions d’euros, et « à proposer un salaire conséquent« , au champion du monde 2018, âgé désormais de 26 ans.