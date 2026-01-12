PSG / PFC – Les compositions probables selon la presse

Ce lundi soir (21h10 sur beIN SPORTS 1 et France 3), le PSG affronte le Paris FC en 16es de finale de Coupe de France. Et Luis Enrique pourrait faire tourner à certains postes.

PSG / Paris FC acte II. Huit jours après leur victoire dans le derby francilien en Ligue 1 (2-1), les Rouge & Bleu retrouvent leur voisin parisien dans le cadre d’un 16e de finale de Coupe de France (21h10 sur France 3 et beIN SPORTS 1). Tenant du titre, le champion d’Europe aura à coeur de conserver son trophée. Pour cela, Luis Enrique compte bien aligner une équipe compétitive. Cependant, le technicien espagnol devra composer avec quelques absences comme Matvey Safonov, Lee Kang-In et Quentin Ndjantou, tous blessés, tandis qu’Achraf Hakimi et Ibrahim Mbaye sont toujours retenus avec leur sélection pour disputer la CAN. Malade, Lucas Hernandez est incertain pour cette rencontre.

À lire aussi : CdF – Le point médical avant PSG / PFC

Une troisième titularisation de suite pour Chevalier ?

Dans les buts, Lucas Chevalier pourrait enchaîner avec une troisième titularisation de suite, selon Le Parisien. En défense, Warren Zaïre-Emery et Nuno Mendes pourraient être reconduits au poste de latéraux tandis qu’Illia Zabarnyi et Lucas Beraldo sont pressentis pour débuter en charnière centrale. Dans l’entrejeu, Senny Mayulu pourrait être associé aux Portugais Vitinha et João Neves. Enfin, pour l’attaque, un trio Bradley Barcola, Gonçalo Ramos et Khvicha Kavaratskhelia serait aligné, selon le quotidien francilien, laissant ainsi sur le banc Ousmane Dembélé et Désiré Doué.

Le XI probable du PSG : Chevalier – Zaïre-Emery, Zabarnyi, Beraldo, Nuno Mendes – J.Neves, Vitinha (c), Mayulu – Barcola, G.Ramos, Kvaratskhelia

: Chevalier – Zaïre-Emery, Zabarnyi, Beraldo, Nuno Mendes – J.Neves, Vitinha (c), Mayulu – Barcola, G.Ramos, Kvaratskhelia Le XI probable du PFC : Nkambadio – Sangui, Mbow, Kolodziejczak, Otavio, De Smet – Ikoné, M.Lopez (c), Camara, Gory – Geubbels

Les compositions probables de PSG / PFC (Le Parisien)