Ancien numéro 9 du PSG et international français, Guillaume Hoarau revient sur l’inefficacité offensive du PSG et pointe du doigt Luis Enrique.

Le PSG traverse une période très délicate en Ligue des Champions, marquée par une inefficacité offensive déconcertante. Une situation reconnue hier par Luis Enrique en conférence de presse : « Oui, nous avons un blocage ». Malgré un jeu souvent dominateur et un nombre impressionnant de tentatives, Paris ne concrétise pas ses occasions. Face à des adversaires pourtant à leur portée, les joueurs laissent supporters et observateurs dans la frustration et l’incompréhension. Cette incapacité à transformer leur domination en buts pose des questions sur la finition et la confiance des attaquants, qui manquent de lucidité dans les moments clés. Fût un temps, le club de la capitale s’appuyait sur des attaquants cliniques et combatifs, comme Guillaume Hoarau (57 buts). Fort de son expérience sous le maillot parisien, il a su, en son temps, faire trembler les filets en Ligue 1 et en Europe, malgré un collectif moins armé qu’aujourd’hui. Dans des propos accordés à l’Equipe, l’ancien numéro 9 parisien donne son point de vu sur la situation offensive du Paris Saint-Germain.

« Les idées de Luis Enrique ? Pas fan. »

Selon lui, « Paris aborde les matches avec beaucoup de confiance et relâchement en L1. Mais la C1, c’est beaucoup plus de pression, j’ai vécu ce décalage en Suisse avec les Young Boys. Aujourd’hui, tu n’as plus ce « Monsieur But ». Je ne suis « pas fan » des idées de Luis Enrique. Dembélé ou Barcola, quand ils arrivent dans la surface, n’ont pas le réflexe du 9, c’est un instinct que tu construis. Et on ne va pas demander à des joueurs à 5 buts par an d’en mettre le triple, ils doivent grandir. Alors le pied tremble, le cadre s’échappe. C’est pour ça qu’un finisseur coûte cher. » Le retour de Gonçalo Ramos prévu le 22 novembre à l’occasion du match contre Toulouse pourrait permettre de régler ces imprécisions constantes dans la surface adverse. Une autre solution existe pour le PSG : Viktor Gyokeres. La piste aurait d’ailleurs été relancé par Luis Campos ces derniers jours.