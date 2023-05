PSG : Que vaut vraiment Ethan Mbappé ?

Pour les compte des demi-finales des play-offs du championnat national U19, le PSG affronte aujourd’hui l’Olympique de Marseille. L’occasion pour Ethan Mbappé et ses coéquipiers de se hisser en finale et y retrouver les jeunes pousses nantais qui ont su se défaire des Lensois.

Ce samedi 27 mai, le FC Nantes est venu à bout du RC Lens en demi-finale des play-offs du championnat national U19. Les Canaris sont donc en finale, et seront attentif au Classique qui se jouera ce dimanche (16h00) à Orléans entre le PSG et l’Olympique de Marseille. Pour l’emporter, Zoumana Camara pourra compter sur Ilyes Housni et Ismaël Gharbi, laissés à sa disposition pour l’occasion. Le coach de la catégorie U19 des Rouge & Bleu devrait également composer son entrejeu avec la présence d’Ethan Mbappé. Petit frère de Kylian, le jeune joueur de 16 ans portera longtemps sur ses épaules le poids de son nom. Arrivé au Paris Saint-Germain en 2017 « sans être perçu comme un fort potentiel » comme le rapporte L’Equipe, le numéro 8 parisien est aujourd’hui sous contrat aspirant avec le club de la capitale jusqu’en 2024. Lors du tour suivant de ce championnat national U19 (victoire 3-2 face à Angers), Ethan Mbappé a été l’auteur d’une performance remarquable, qui confirme une certaine progression, qu’il faudra réitérer ce dimanche 28 mai face à l’Olympique de Marseille.

Zoom sur sa progression

Lors de ses débuts, Ethan Mbappé ne paraissait pas comme une évidence aux yeux de certains recruteurs : « La première fois que je le vois, il est U15, je vois un footeux qui a de la qualité technique. Mais c’est un joueur qui manque de personnalité et qui a tendance à surjouer, et à être dans une forme de mimétisme par rapport à son frère. Quand je le vois aujourd’hui, il a beaucoup mûri. C’est un milieu d’un bon niveau technique, capable de se projeter, d’être très bon par la passe, fiable sous pression. Je ne le perçois pas comme un top potentiel mais il a sa place au PSG. Ce n’est pas le petit frère de Kylian qui a des privilèges« , déclare un recruteur du top 8 français à nos confrères de L’Equipe. Le petit frère du champion du monde 2018 a également été observé sur le continent, notamment par un recruteur espagnol : « Je trouvais qu’il avait une marge de progression, c’est un gamin qui voyait très juste, intelligent dans son jeu, prolonge un recruteur espagnol. Mais il manquait de la coordination, il était grand et frêle, il était un peu lent dans la gestuelle. Ces gamins-là, il faut être patient parce qu’ils grandissent vite et ne maîtrisent pas leur corps. Ethan a une évolution linéaire« . A seulement 16 ans, le joueur mesure 1m76, et risque encore de prendre quelques centimètres.

Twitter : @Ethanmbappe7

Pour sa première saison sous les projecteurs, Ethan Mbappé a su se montrer sur la scène européenne avec sa campagne de Youth League disputée avec le Paris Saint-Germain. Le jeune milieu de terrain a passé 306 minutes sur le pré en 6 minutes, ayant effectué 2 passes décisives. Son coach qui le suit depuis le début de la saison en parle le mieux : « Ethan, c’est un joueur de volume, à l’aise techniquement, qui est aussi capable de récupérer des ballons. Dans l’utilisation comme dans le travail sans ballon, il s’est beaucoup amélioré. On est exigeants avec lui, c’est un garçon très intelligent, il comprend très vite. Ça, c’est une force. Quand on connaît ses qualités et ses axes d’amélioration, c’est toujours plus facile pour s’améliorer, et lui, il a ça » a confié Zoumana Camara au journal L’Equipe. Au sein du club de la capitale, Ethan Mbappé semble être apprécié et observé, comme en témoigne les propos de Luca Cattani, directeur du centre de formation : « Il est très intelligent, donc il sait où travailler pour s’améliorer. Sur le terrain, il est généreux et n’a pas peur de prendre ses responsabilités et j’aime aussi le fait qu’il soit toujours un gars très positif ».

Sa marge de progression

Si Ethan Mbappé a seulement 16 ans, il lui faudra passer un cap sur le plan physique afin de se rapprocher le plus possible de la cour des grands dans ce domaine au moins : « Dans cette catégorie U19, il est face à des joueurs qui sont parfois un peu plus développés physiquement, il a parfois souffert de ça« , avance Zoumana Camara, qui estime également que le joueur doit gagner en régularité : « Ce qui va importer, c’est la continuité dans les performances, il a parfois été en dents de scie, c’est normal, il n’a que 16 ans« . Lors de la période post-Coupe du Monde, Ethan Mbappé a eu l’occasion de s’entraîner à plusieurs reprises avec le groupe de Christophe Galtier, ce qui a pu lui faire ouvrir les yeux sur la dureté physique nécessaire pour jouer au plus haut niveau : « Il manque d’intensité, de dureté. Le milieu moderne doit avoir des capacités athlétiques fortes« , déclare le recruteur du top 8 français.

L’étape Equipe de France dans le viseur. Actuellement, les Bleuets de la catégorie U17 disputent le championnat d’Europe en Hongrie pour lequel ils sont parvenus à se qualifier en demi-finale (le 30 mai face à l’Espagne). Ethan Mbappé n’est pas de la partie et pour un recruteur présent sur place « aujourd’hui, quand on voit l’Equipe de France, on ne se dit pas : ‘ce n’est pas normal qu’il ne soit pas là‘« . Le numéro 8 de la catégorie U19 du PSG a connu le niveau international avec une convocation en Equipe de France U19 à l’automne 2021, puis plus rien. Le recruteur présent en Hongrie pour l’Euro U17 confie à nos confrères de L’Equipe : « Les appelés sont encore un cran au-dessus de lui. Mais il y a trois ans, Ethan était peut-être trois ou quatre crans en dessous d’eux« . Dans sa catégorie en Bleus, Ethan Mbappé fait face à la concurrence au milieu de terrain de Daouda Traoré (OGC Nice), Fodé Sylla (RC Lens) et Saimon Bouabré (AS Monaco).