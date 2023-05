Pedro Miguel Pauleta réagit au titre du PSG

Au terme de la 37e journée de Ligue 1 Uber Eats, le PSG a su officialiser son titre de champion de France grâce à son match nul (1-1) sur la pelouse du RC Strasbourg. Le onzième de son histoire, faisant ainsi du club de la capitale, le plus titré de l’hexagone en championnat. Une bonne occasion pour une dose de nostalgie avec la réaction de Pedro Miguel Pauleta.

Attaquant du Paris Saint-Germain de 2003 à 2008, Pedro Miguel Pauleta est bien souvent érigé comme légende Rouge & Bleu avec ses 109 buts en 211 matchs. Le Portugais de 50 ans est retraité depuis 2010 mais reste attaché au club de la capitale. Parfois invité dans les travées du Parc des Princes, l’Aigle des Açores est l’ambassadeur des « PSG Academy » à travers le monde, et porte donc encore haut les couleurs de son club de cœur. S’il n’hésite pas à donner son avis sur le Paris Saint-Germain à l’occasion, Pauleta est une nouvelle fois sorti du silence à l’occasion du onzième titre de champion de France de l’histoire du club. Au micro de Téléfoot, le Portugais a déclaré : « C’est une fierté énorme. C’est toujours important, même dans des moments plus compliqués, de continuer à gagner des titres. Il faut continuer à grandir, et pour grandir il faut des titres« .

