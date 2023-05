Ce soir, lors de la cérémonie des Trophées UNFP, Kylian Mbappé pourrait être élu meilleur joueur de la saison de Ligue 1. Contrairement à l’année dernière, il ne part pas ultra-favori, Lionel Messi, son coéquipier au PSG, pouvant aussi prétendre au titre.

Kylian Mbappé aime les records et veut écrire l’histoire du football. Meilleur buteur du championnat, avec un but d’avance sur Alexandre Lacazette à une journée de la fin, le numéro 7 du PSG pourrait entrer dans l’histoire du championnat de France ce soir lors de la cérémonie des Trophées UNFP. S’il est élu meilleur joueur, il obtiendra cette récompense pour la quatrième fois de suite, du jamais vu en Ligue 1. Dans son édition du jour, l’Equipe explique que l’international français est le favori pour cette distinction, mais que contrairement à la saison dernière, le choix est moins évident lors de cet exercice 2022-2023, Lionel Messi pouvant aussi prétendre au trophée avec son implication sur 32 buts en championnat (16 buts et 16 passes décisives). Des statistiques similaires à Mbappé (34, 28 réalisations et 6 offrandes). Les autres nommés, Jonathan David, Seko Fofana et Loïs Openda partent de plus loin estime l’Equipe.

Pas de doublé pour Donnarumma ?

Malgré le titre, Christophe Galtier n’a pas été nommé pour le Trophée UNFP du meilleur coach de la saison. Le quotidien sportif rappelle que les Rouge & Bleu n’ont plus remporté cette distinction depuis 2019 et Thomas Tuchel. En ce qui concerne le meilleur gardien, l’Equipe indique que Gianluigi Donnarumma aura du mal à conserver son titre. Pour le titre du meilleur espoir, Nuno Mendes pourrait se voir souffler le trophée en raison de ses blessures récurrentes. Chez les Féminines, c’est Kadidiatou Diani qui devrait être élue meilleure joueuse de la D1 Arkema, elle qui a terminé meilleure buteuse du championnat avec 17 réalisations. Rendez-vous ce soir à 21 heures (Prime Video, la Chaîne l’Equipe) pour connaître le palmarès de cette cérémonie des Trophées UNFP.