C’est dans une configuration très inattendue que le PSG a évolué ce soir contre le très défensif Racing Strasbourg. Un 5-3-2 avec Colin Dagba latéral gauche, Mitchel Bakker dans l’axe, Timothée Pembélé à droite. C’est d’ailleurs le plus jeune des Titis qui a ouvert la marque à la 18e minute en étant le plus réactif sur une frappe d’Angel Di Maria repoussée par Kawashima. Avec un Rafinha à la baguette, le PSG a maitrisé la rencontre. C’est en fin de match, que le tableau d’affichage a évolué avec des buts de Mbappé, Gueye et Kean. Un 4-0 bon à prendre, d’autant plus que Lyon et Lille ont gagné dans le même temps contre Nantes et Montpellier. Le PSG a été sérieux ce soir à défaut d’être flamboyant. Place maintenant aux vacances, au repos bien mérité. En termes de performances individuelles, Marquinhos a tenu la barraque, Thimothée Pembélé a montré de l’entrain, Ander Herrera a été un relais intéressant, on a beaucoup vu Rafinha. Enfin, on a bien constaté que Kylian Mbappé avait besoin d’un break. Il est là.

Les notes de Canal Supporters pour les joueurs du PSG : Navas 6 – Pembélé 6,5 – Kehrer 4 – Marquinhos 7 – Bakker 4,5 – Dagba 5 – Rafinha 7 – Herrera 5,5 – Verratti 6 – Di Maria 5,5 – Mbappé 5