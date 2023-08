PSG / RC Lens – Les compositions officielles sont tombées !

Le PSG affronte le RC Lens ce samedi soir (21h00) sur la pelouse du Parc des Princes pour le compte de la 3ème journée de Ligue 1. Voici les compositions de ces deux équipes pour ce choc XXL.

Si le PSG n’a pu faire mieux que deux matches nuls lors de ses deux premières sorties en Ligue 1, plusieurs éléments n’ont nullement été inintéressants. Le tout sera de parvenir à associer ces nouvelles velléités de jeu avec une vraie efficacité dans la zone de vérité. Et pour cela, Luis Enrique pourra compter sur deux apports, et non des moindres. Car oui, dans moins d’une heure, les Parisiens accueillent le RC Lens et Kylian Mbappé ainsi qu‘Ousmane Dembélé sont bel et bien de la partie. Les compositions d’équipes viennent tout juste de tomber et les deux hommes démarreront cette rencontre entre les deux meilleures équipes de la Ligue 1 version 2022-2023.

Luis Enrique a ainsi décidé d’aligner son XI en 4-3-3. Gianluigi Donnarumma gardera, bien évidemment, la cage. Devant lui, la défense, de gauche à droite, sera composée par Lucas Hernandez, Marquinhos, Milan Skriniar et Achraf Hakimi. Warren Zaïre-Emery enchaîne une troisième titularisation dans l’entrejeu. Il sera accompagné dans sa tâche par Manuel Ugarte et Vitinha. Enfin, le trio d’attaque verra Kylian Mbappé, Marco Asensio et Ousmane Dembélé essayer de créer la différence. Pour rappel Gonçalo Ramos est forfait pour ce match pour cause de gêne musculaire. En face, la nouvelle recrue lensoise, Elye Wahi, débutera sur le banc.

Les compositions officielles

La composition du PSG : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos (c), Skriniar, L.Hernandez – Zaïre-Emery, Ugarte, Vitinha – Dembélé, Asensio, Mbappé Banc : Tenas, Navas, Kurzawa, Danillo, Ndour, Ruiz, Soler, Gharbi, Ekitike

: Donnarumma – Hakimi, Marquinhos (c), Skriniar, L.Hernandez – Zaïre-Emery, Ugarte, Vitinha – Dembélé, Asensio, Mbappé

La composition du RC Lens : Samba (c) – Gradit, Danso, Medina – Frankowski, Abdul Samed, Diouf, Machado – Thomasson, Fulgini – Sotoca. Banc : Leca, Haïdara, Khusanov, Le Cardinal, Pereira Da Costa, Spierings, Guilavogui, Sishuba, Wahi.

: Samba (c) – Gradit, Danso, Medina – Frankowski, Abdul Samed, Diouf, Machado – Thomasson, Fulgini – Sotoca.