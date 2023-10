PSG / RCSA : Ce qu’il faut attendre de la rencontre

Pour le compte de la 9e journée de Ligue 1 Uber Eats, le PSG reçoit le RC Strasbourg au Parc des Princes ce samedi (17h sur Prime Video). Après la trêve internationale, les hommes de Luis Enrique doivent s’imposer, et plusieurs attentes planent au-dessus de la rencontre.

Les rencontres de retour de trêve internationale et avant Ligue des Champions ne sont jamais appréhendées de la meilleure des manières sous les cieux parisiens. Cette saison, après deux journées de phase de groupes de C1, le PSG ne s’est pas encore imposé avant un rendez-vous européen (défaite 2-3 face à Nice et 0-0 à Clermont). La première attente autour de ce PSG – Strasbourg sera donc de voir la réaction des joueurs de Luis Enrique de retour de leur sélection respective, mais aussi avec un rendez-vous capital face à l’AC Milan le mercredi 25 octobre prochain à préparer. En face, après deux défaites consécutives en Ligue 1 Uber Eats, le RC Strasbourg aura à cœur de réagir au Parc des Princes : « C’est un beau challenge pour nous. On devra avoir la bonne attitude, l’agressivité nécessaire pour faire une bonne performance (…) Concentration et rigueur nous permettront de faire un résultat. On ne peut pas se permettre d’avoir des oublis dans les replis défensifs, dans les couvertures. On ne doit pas faire d’erreurs« , a déclaré le coach adverse, Patrick Vieira, en conférence de presse d’avant-match. Le champion du monde 1998 n’a pour autant pas omis de souligner la force collective qui se dégage du Paris Saint-Germain cette saison. Troisième au classement avec quinze points et deux longueurs de retard sur le premier, l’AS Monaco, le Paris Saint-Germain ne devra pas perdre de point s’il souhaite rester accroché au wagon du podium complété par le voisin du leader, l’OGC Nice.

Une rotation en préparation ?

Si cette rencontre face au RC Strasbourg n’est évidement pas à négliger, elle est tout de même à contextualiser. En effet, cette 9e journée de Ligue 1 Uber Eats est intercalée entre la trêve internationale et un match capital face à l’AC Milan le 25 octobre prochain à l’occasion de la 3e journée des phases de poules de Ligue des Champions. En ce sens, un casse-tête s’impose à Luis Enrique qui devra prendre en compte la forme des uns et des autres, les voyages longs de certains, l’enchaînement des matchs, puis la préparation de la réception des Rossoneri. En ce sens, les mots du technicien espagnol du PSG avant la défaite (4-1) à Newcastle résonne fort aujourd’hui : « Je sais ce que je veux pour mon équipe, je dois la mettre en confiance. Pas seulement les 11 titulaires. J’essaie de créer un groupe avec 23 titulaires. C’est mon objectif« . Le but est de concerner le plus de joueurs possible, et la rencontre de ce samedi (17h sur Prime Video) face au RC Strasbourg permettra au coach parisien de mettre en place cela. S’il a fait un long voyage durant la trêve internationale, Kang-In Lee semble en pleine forme avec la victoire lors des Jeux Asiatiques, puis ses premiers buts avec la Corée du Sud face à la Tunisie et le Vietnam. En ayant fait le plein de confiance, le numéro 19 du PSG peut postuler à une place de titulaire ce week-end au Parc des Princes. Au-delà de sa présence, son positionnement sera également à surveiller. Milieu relayeur, ailier, meneur de jeu ou encore hybride à l’image de ce que Vitinha peut faire depuis le début de saison ? Quoi qu’il en soit, Kang-In Lee n’a pas disputé la moindre minute en Ligue 1 Uber Eats depuis le 19 août et le match nul (1-1) face à Toulouse, et pourrait donc enfin démarrer sa saison en Rouge & Bleu.

Plus largement, il sera intéressant de voir la manière dont Luis Enrique gèrera son effectif au cours de cette 9e journée de Ligue 1 Uber Eats. Manuel Ugarte a lui aussi fait un long voyage à l’occasion de cette trêve internationale, Ousmane Dembélé a été ménagé avec l’Equipe de France, l’enchaînement des matchs pourrait peser pour un Lucas Hernandez qui reste un joueur qui a connu une grave blessure ces derniers mois, et malgré le discours de façade qu’est celui de vouloir concerner un maximum de joueur de son groupe, Luis Enrique devra faire reposer ses « titulaires » avec en ligne de mire le rendez-vous face à l’AC Milan. Quid d’un Nordi Mukiele qui pourrait bénéficier de la réception de Strasbourg pour grappiller du temps de jeu, en défense central ou sur le flanc droit. Ne serait-ce pas la bonne occasion également pour (re)concerner Danilo Pereira par cette dynamique de début de saison lui qui a tant de fois répondu présent la saison passée, et n’a disputé 90 minutes qu’à trois reprises depuis la début de saison, dont deux fois avant un rendez-vous européen (défaite 2-3 face à Nice et 0-0 à Clermont).

En terme de planning de retour à l’entraînement, le twittos bien informé @Djaameel_ indique que les internationaux français et sud-américains sont attendus au Campus PSG (78) ce jeudi. Ces derniers retrouveront donc la compétition avec seulement deux entraînements dans les jambes, et de longues heures de vol pour les concernés. En effet, en plus de l’entraînement de ce jeudi (à huit clos à 17h), le groupe de Luis Enrique s’entraînera ce vendredi 15 octobre à partir de 11h.