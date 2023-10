Lee Kang-in est le joueur du PSG ayant vendu le plus de maillots floqués à son nom depuis le début de la saison, légèrement devant Kylian Mbappé.

Dans les rues parisiennes, autour du Parc des Princes, dans les tribunes, on ne voit que lui. Si le maillot du PSG s’impose de plus en plus comme un indispensable dans la capitale, le flocage au dos de celui-ci a trouvé une nouvelle tête d’affiche. Il est le seul à pouvoir déloger Kylian Mbappé depuis l’été 2023, le nom de Lee Kang-In se grave en haut du classement des noms les plus floqués cette saison. Le Sud-Coréen de 22 ans avait déjà attiré ses fans au mois de juillet en dépassant Neymar Jr et Lionel Messi dans les maillots les plus vendus.