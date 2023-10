Après la victoire du PSG (3-0) face au RC Strasbourg, la satisfaction semble pleine pour les Parisiens. Au micro de PSG TV, Fabian Ruiz a livré la sienne.

Auteur d’un match complet face au RC Strasbourg, Fabian Ruiz a permis aux siens de définitivement mettre fin au suspense et s’imposer sur le score de 3-0 sur la pelouse du Parc des Princes. Très bien servi par son compatriote Carlos Soler dans la surface de réparation à la 77e minute, l’ancien de Naples a su faire la différence dans un petit espace avec un crochet, avant de parfaitement finir de l’extérieur de son pied gauche pour tromper Matz Sels. Au micro de PSG TV, Fabian Ruiz est a fait part de sa satisfaction sur le plan collectif : « C’était important de gagner aujourd’hui. Après la trêve internationale, je pense que nous avons disputé un grand match du début à la fin. C’est la dynamique, il faut continuer à travailler pour le prochain match et c’était important de gagner ici, à la maison« . Celui qui a donc inscrit son premier but de la saison, peut également être satisfait sur le plan individuel. Le milieu de terrain de 27 ans n’y manque pas, toujours au micro du média officiel du Paris Saint-Germain : « Mon match ? Oui, je pense que je me suis senti très bien, je suis heureux du but, mais surtout de la victoire. C’est toujours agréable de marquer, et encore plus sur notre pelouse. Et puis, il faut que j’en profite quand j’ai des minutes, j’essaie de faire de mon mieux. Et maintenant, je vais continuer à travailler« .