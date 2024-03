PSG / Reims : les compositions probables selon la presse

Ce dimanche après-midi (13 heures, Canal Plus Foot, Prime Video), le PSG reçoit Reims pour le compte de la 25e journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, Luis Enrique pourrait faire une revue d’effectif.

Après sa qualification en quart de finale de la Ligue des champions avec sa victoire sur la pelouse de la Real Sociedad (1-2), le PSG retrouve les terrains ce dimanche après-midi avec la réception – au Parc des Princes – du Stade de Reims pour le compte de la 25e journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, Luis Enrique pourrait faire quelques changements par rapport à la rencontre de Champions League mardi soir. Dans les buts, Le Parisien pense que le coach espagnol va poursuivre avec Gianluigi Donnarumma alors que l’Equipe pense qu’il va titulariser Keylor Navas. En défense, les deux quotidiens ne sont pas non plus d’accord sur le poste de latéral droit. Alors que Le Parisien titularise Carlos Soler, l’Equipe place lui Achraf Hakimi.

A voir aussi : Stambouli : « Zlatan ? Un mec incroyable et fascinant »

Danilo de retour comme titulaire ?

Les deux quotidiens s’accordent pour le reste de la défense, avec une charnière centrale, Danilo Pereira, qui porterait le brassard de capitaine, et Lucas Beraldo. Lucas Hernandez évoluerait à gauche. Pour le milieu, l’Equipe et Le Parisien ne sont toujours pas d’accord. Ce dernier devrait être composé de Vitinha, Manuel Ugarte et Warren Zaïre-Emery pour Le Parisien. Fabian Ruiz prendrait la place du numéro 17 du PSG pour l’Equipe. Enfin, ils ne s’accordent toujours pas en attaque. Pour le quotidien francilien, Randal Kolo Muani, Gonçalo Ramos et Lee Kang-in seraient titulaire, alors que le quotidien sportif remplace l’international portugais par Ousmane Dembélé. Les deux sont d’accord sur une chose, Kylian Mbappé devrait commencer sur le banc.

Le XI probable du PSG selon l’Equipe : Navas – Hakimi, Danilo (c), Beraldo, Hernandez – Zaïre-Emery, Ugarte, Ruiz – Dembélé, Kolo Muani, Lee

selon l’Equipe : Navas – Hakimi, Danilo (c), Beraldo, Hernandez – Zaïre-Emery, Ugarte, Ruiz – Dembélé, Kolo Muani, Lee Le XI probable du PSG selon Le Parisien : Donnarumma – Soler, Danilo (c), Beraldo, Hernandez – Zaïre-Emery, Ugarte, Vitinha – Kolo Muani, Ramos, Lee

selon Le Parisien : Donnarumma – Soler, Danilo (c), Beraldo, Hernandez – Zaïre-Emery, Ugarte, Vitinha – Kolo Muani, Ramos, Lee Le XI probable de Reims : Diouf – Foket, Agbadou, Abdelhamid (c), De Smet (ou Akieme) – Munetsi, Stambouli (ou Atangana), Teuma – Ito, Khadra (ou Nakamura), Daramy

Les compositions probables de PSG / Reims (L’Equipe)