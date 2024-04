PSG / Rennes : les notes des Parisiens dans la presse

Ce mercredi soir, le PSG s’est qualifié pour la finale de Coupe de France après sa victoire face au Stade Rennais (1-0). Sérieux et pas mis en danger, les Parisiens n’ont jamais tremblé dans cette rencontre.

Le PSG peut toujours rêver d’un triplé. Sans être mis en difficulté, le club de la capitale est venu à bout du Stade Rennais ce mercredi soir en demi-finales de Coupe de France après une réalisation de Kylian Mbappé juste avant la pause (1-0, 40′). Une victoire ô combien importante qui permet aux joueurs de Luis Enrique atteindre la finale de la Coupe de France pour la première fois depuis 2021. Le 25 mai prochain, les Rouge & Bleu affronteront l’Olympique Lyonnais en finale de la compétition dans le stade Pierre-Mauroy de Lille. Après s’être imposé en infériorité numérique dans le Classique dimanche, le club parisien a continué sa marche en avant dans ce sprint final.

À voir aussi : Luis Enrique donne des nouvelles de Warren Zaïre-Emery

Marquinhos tranchant, Dembélé virevoltant, Ruiz en forme, Mbappé buteur

Titulaire dans l’entrejeu, Fabian Ruiz reçoit la meilleure note du match côté parisiens dans le quotidien L’Equipe (7/10). L’international espagnol, qui fêtait ses 28 ans ce 3 avril, a délivré une passe décisive pour Kylian Mbappé : « Dans ce poste presque hybride de relayeur-ailier gauche, l’Espagnol a été une rampe de lancement efficace. C’est lui qui lance Mbappé sur l’action du penalty (35e). C’est encore lui qui sert le Français sur le but (1-0, 40e). Sa relation avec le numéro 7 est globalement très fluide. Encore très actif en seconde période avec des appels en profondeur tranchants, il délivre un centre parfait pour Asensio (79e). » Unique buteur de la rencontre, Kylian Mbappé a retrouvé le chemin des filets après trois matches sans but. Le numéro 7 parisien obtient la note de 6/10 dans le quotidien sportif : « Très attendue après ses trois derniers matches très quelconques, la star avait décidé de monter le cursus dans l’intensité. Avec même des retours défensifs. Ballon au pied, il n’a pas fait de différences incroyables mais il a retrouvé des sensations dans le un-contre-un. Comme sur l’action qui amène le penalty. Son match se résume aussi à son duel avec Mandanda. Il perd son premier (12e), puis voit son penalty détourné (37e, son 3e échec cette saison). Buteur sur une frappe détournée (1-0, 40e), il aurait pu s’offrir un doublé mais se heurte encore à l’ancien Marseillais à deux reprises (53e, 58e). »

De son côté, Le Parisien a apprécié la rencontre d’Ousmane Dembélé, qui récolte la note de 7/10. « Face à son club formateur, il a alterné entre le côté et l’axe pour créer un surnombre avec Lee et Hakimi. Résultat : du mouvement, des combinaisons, des passes dans l’intervalle, des dribbles dont il a le secret et une grosse occasion (26e). Malgré un manque d’efficacité, sa première période fut un régal pour les yeux. Il baisse physiquement ensuite et perd en qualité technique. » De retour à la compétition après un mois et demi d’absence, le capitaine Marquinhos a donné satisfaction. « De retour après plus d’un mois d’absence, le capitaine a donné de vrais gages de satisfaction. Il a souvent bien suivi Kalimuendo et protégé avec brio le couloir droit de la défense parisienne. Le Brésilien coupe également quelques ballons importants. », explique le quotidien francilien qui lui donne également la note de 7/10.