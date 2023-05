Après le titre de champion de France acquis par le PSG sur la pelouse du RC Strasbourg, les Parisiens ont eu droit à du temps libre. L’occasion pour Sergio Rico de rejoindre l’Espagne et plus précisément l’Andalousie. Le portier Rouge & Bleu y a été victime d’une grave chute à cheval ce dimanche matin.

Après six mois en prêt du côté de Majorque en Liga, Sergio Rico a retrouvé le Paris Saint-Germain et s’y est installé comme doublure de Gianluigi Donnarumma depuis le départ en prêt de Keylor Navas pour Nottingham Forest. En ce sens, le portier espagnol de 29 ans était sur le banc du côté du Stade de la Meinau hier soir afin d’assister et participer en tant que remplaçant au onzième titre de champion de France de l’histoire du PSG. Dans la foulée de cette rencontre, les joueurs parisiens ont bénéficié de temps libre jusqu’au retour au Camp des Loges. L’occasion pour Sergio Rico de rentrer en Espagne et plus précisément en Andalousie. Cependant, ce séjour ne se passe visiblement pas comme prévu. En effet, nos confrères espagnols de Relevo nous rapportent un accident qui aurait eu lieu ce dimanche matin aux alentours de 9h. Un cheval en fuite serait entré en collision avec l’animal monté par Sergio Rico, ce qui aurait provoqué une chute grave du gardien de but.

Sergio Rico souffre d’un traumatisme crânien après une lourde chute à cheval et a dû être évacué d'urgence par hélicoptère jusqu’à un hôpital de Séville 🇪🇸



En l’état, le média espagnol évoque un transfert en hélicoptère vers le centre hospitalier de Séville. La blessure à la tête de Sergio Rico oblige les services de santé à l’intubé, et poursuivre les tests dans le même temps. L’Espagnol avait pour but de réaliser un pèlerinage au village de Huelva. Comme le rapporte L’Equipe, le PSG a confirmé l’information sans donner davantage de détails.

Si les circonstances de l’accident ont été largement relayées depuis quelques heures, nos confrères du journal Le Parisien avancent une autre version. En effet, ces derniers parlent d’un cheval qui aurait percuté Sergio Rico au cours d’une sortie en famille. Le quotidien français s’appuie sur le rapport de « témoins sur place« . En plus du Paris Saint-Germain, ses proches confirment l’accident, et sont actuellement en attente d’un diagnostic. Les médecins de l’hôpital Virgen del Rocio de Séville qualifie son état de « sérieux« .