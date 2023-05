Le PSG avance avec Jorge Mendes pour Ugarte

En préparation du mercato estival 2023, le PSG avance ses pions dans le dossier Manuel Ugarte. Les dirigeants parisiens semblent avoir jeté leur dévolu sur l’Uruguayen afin de renforcer l’entrejeu Rouge & Bleu. Le club de la capitale qui compte un allié de poids dans ce dossier, devra faire face à la concurrence de la Premier League.

Le milieu de terrain au PSG est un secteur de jeu défaillant depuis plusieurs saisons et les dirigeants semblent l’avoir compris. En ce sens, ces derniers souhaitent renforcer leur entrejeu, et pour cela, Manuel Ugarte est pisté. A 22 ans, le milieu de terrain du Sporting Portugal est également sur les tablettes de plusieurs écuries en Premier League. En effet, Chelsea serait prêt à payer les 60 millions attendus par le club portugais selon O Jogo, en ajoutant même un joueur dans l’opération. S’il donne sa préférence au championnat anglais, le fait de ne pas disputer le Ligue des Champions aves les Blues pourrait peser en faveur du PSG. Cependant, outre Manche, les prétendants ne manquent pas. Liverpool, Newcastle, Aston Villa ainsi que Tottenham sont attentifs à la situation de Manuel Ugarte. Entre cette liste de potentiels points de chute et le souhait du joueur de jouer en Premier League, le Paris Saint-Germain semble plus loin que prévu de conclure le dossier. Cependant, le très récent champion de France, par le biais de Luis Campos, avance ses pions en compagnie de Jorge Mendes.

A lire aussi : Manuel Ugarte, présentation d’une potentielle recrue

Si son départ semble être acté du côté du Sporting Portugal comme en témoigne ses adieux à ses supporters lors du dernier match de championnat sur la pelouse de Vizela, le point de chute reste à définir. Le média portugais O Jogo affirme que le dernier mot reviendra à Manuel Ugarte. Son agent, Jorge Mendes, proche de Luis Campos, joue les médiateurs entre le PSG et le Sporting Portugal dans ces négociations. Les dirigeants du Paris Saint-Germain de leur côté ont fait savoir à leurs homologues qu’ils étaient prêts à payer les 60 millions d’euros, montant de la clause libératoire du joueur. Une somme que les décideurs du club de la capitale souhaitent échelonner.

Selon Record Portugal, Manuel Ugarte aurait profité de son dernier match de championnat avec le Sporting Portugal face au FC Vizela afin de passer la nuit à Porto. S’il a passé la totalité de la rencontre sur le banc et fait ses adieux à ses supporters au terme du match, ses agents lui auraient présenté les offres du PSG et de Chelsea sur la table dans la nuit. En effet, cette réunion ce serait tenue aux côtés de Jorge Mendes et Jorge Chijane. L’occasion pour le jeune milieu de terrain de 22 ans de se tenir au courant, et ainsi entamer sa réflexion officiellement et faire son choix.