Trois jours après le Saint-Etienne-PSG (1-1), l’équipe de la capitale enchaîne avec la réception ce soir d’un Stade Brestois 29 qui a affiché ses ambitions par la bouche du coach Olivier Dall’Oglio. Thilo Kehrer testé positif au Covid, Abdou Diallo débute la rencontre. C’est donc presque le même onze et la même animation qui sont proposés par Mauricio Pochettino avec Marco Verratti, dépositaire du jeu. En espérant qu’il soit cette fois plus assisté par Angel Di Maria dans la création. Les latéraux (Dagba et Bakker) devront aussi faire mieux dans le dernier geste car le PSG a besoin de marquer et de gagner. La course poursuite est intense en haut du tableau.

Feuille de match du PSG / SB29

Samedi 9 janvier 2021 à 21 heures au Parc des Princes (à huis clos) – 19e journée de Ligue 1 Uber Eats | Diffuseur : Canal Plus | Arbitre : Ben el Hadj | VAR : Schneider et Debart