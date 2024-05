PSG / TFC – L’arbitre de la rencontre désigné

Dimanche soir, le PSG joue le dernier match à domicile de sa saison. L’arbitre de la rencontre entre le club de la capitale et Toulouse a été désigné.

Après son énorme déception en Ligue des champions avec l’élimination en demi-finale contre le Borussia Dortmund (2-0, score cumulé), le PSG retrouve le Parc des Princes pour la dernière fois de la saison dimanche soir (21 heures, Canal Plus Sport 360) avec la réception de Toulouse. À l’issue de cette rencontre, les joueurs du PSG recevront le trophée du champion de France, lui qui a été sacré pour la douzième fois de son histoire il y a quelques jours. L’arbitre de cette rencontre comptant pour la 33e journée du championnat a été dévoilé.

Arbitre lors de deux cartons du PSG

Il s’agit de Florent Batta. L’homme en noir de 43 ans sera assisté par Gwenaël Pasqualotti et François Boudikian. Robin Chapapria officiera en tant que quatrième arbitre. La VAR a été confiée à Bruno Coue et Mehdi Mokhtari. Cette saison, Monsieur Batta a été au sifflet de deux rencontres du PSG. Le large succès en Coupe de France contre l’US Revel (0-9) et le festival sur la pelouse de Montpellier (2-6) pour le compte de la 26e journée de Ligue 1 le 17 mars dernier. Il a également arbitré trois rencontres de Toulouse pour deux victoires et un nul. En 19 matches toutes compétitions confondues, il a distribué 68 cartons jaunes, trois cartons rouges et sifflé douze penaltys.