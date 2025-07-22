PSG / Tottenham : Tout savoir sur la billetterie pour la Supercoupe d’Europe 2025

Le Paris Saint-Germain et Tottenham Hotspur s’affronteront le mercredi 13 août 2025 (21h sur Canal +), à l’occasion de la Supercoupe d’Europe, au Stadio Friuli d’Udine, en Italie. Le match opposera le champion de la Ligue des Champions au vainqueur de la Ligue Europa.

Pour cette Supercoupe d’Europe, a billetterie est gérée exclusivement via la plateforme officielle de l’UEFA, et l’accès se fait à l’aide d’un code unique envoyé par le PSG à ses supporters selon un ordre de priorité : les abonnés Hospitalité et Tribune reçoivent leur code dès le 22 et 23 juillet, les membres MyParis (Rouge & Bleu) le 24 juillet, suivis des acheteurs réguliers si des places sont encore disponibles. Le principe appliqué est celui du premier arrivé, premier servi, et les mineurs ne peuvent pas acheter de billets eux-mêmes. Les abonnés ayant un impayé pour la saison 2025–2026 sont exclus du dispositif.

Pour acheter un billet, il faut impérativement créer un compte sur uefa.com et installer l’application mobile “UEFA Mobile Tickets”, seul moyen de recevoir et présenter les billets. Chaque place est nominative, et les supporters doivent saisir leur identité complète dans l’application une semaine avant le match. En cas de transfert, le bénéficiaire doit également s’identifier dans l’app. Attention : les billets ne peuvent être utilisés que sur un smartphone personnel. Les tarifs varient selon les catégories et la disponibilité, et les achats s’effectuent uniquement en euros et en anglais. Le PSG appelle à la vigilance contre les reventes non officielles et recommande d’acheter uniquement via l’UEFA pour éviter les fraudes. Ce rendez-vous prestigieux marquera le début de la saison 2025‑2026 pour le club parisien, en quête d’un nouveau titre européen.

