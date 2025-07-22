PSG : La Ligue des Champions enfin exposée au Parc des Princes

L’histoire du PSG continue de s’écrire et peut désormais être observée de près par les Parisiens. En effet, deux mois après sa victoire historique en Ligue des Champions, le club de la capitale propose à ses plus fidèles de venir voir la coupe aux grandes oreilles.

Le 31 mai dernier, le PSG a remporté sa première Ligue des Champions grâce à une victoire étincelante (5-0) en finale face à l’Inter Milan. Dans la foulée, Marquinhos et ses coéquipiers ont soulevé la coupe aux grandes oreilles, donnant ainsi des images mémorables pour toute une génération de Parisiens. Deux mois après cette victoire, le club de la capitale partage désormais ce moment avec ses supporters, au plus près d’eux. En effet, le champion d’Europe, à partir de ce mardi 22 juillet 2025, ajoute la Ligue des Champions dans son musée au Parc des Princes, à côté de tous les autres trophées acquis dans son palmarès. Ainsi, les visiteurs de l’antre du PSG, grâce au Stadium Tour (une expérience unique en immersion dans les coursives du Parc des Princes, les vestiaires, tribunes, ou encore le bord pelouse), les simples visiteurs ou supporters du Paris Saint-Germain, auront l’occasion de voir le trophée le plus prestigieux du football européen de très près.