Un soir d’avril 2014, le PSG voit Chelsea se dresser face à lui en quart de finale aller de Ligue des Champions au Parc des Princes. Un récent vainqueur de la compétition sous les cieux parisiens, mené par José Mourinho. Une grande bataille et une grande victoire pour les Parisiens, et l’un d’entre eux marquera de son emprunte cette soirée là.

Certaines victoires marque l’histoire d’un club, du football, et certains buts également. Dans l’histoire récente du Paris Saint-Germain, la double confrontation en quart de finale de Ligue des Champions 2013/2014 ne restera pas dans les annales tant le club de la capitale a fini par prendre la porte à ce stade de la compétition. Au match aller, les hommes de Laurent Blanc s’imposent 3-1 au Parc des Princes, avant de s’incliner à Stamford Bridge sur le score de 2-0. Cependant, outre les résultats, le football offre parfois des émotions et de belles histoires d’amour. S’il a su conquérir les cœurs Rouge & Bleu, Javier Pastore a marqué de son emprunte cet échec du PSG sur la scène européenne. Alors que les Parisiens mènent 2-1 le 2 avril 2014 face à Chelsea, 90e+2 au tableau d’affichage, Christophe Jallet remet en jeu le cuir avec une touche dans les 10 derniers mètres des Blues. A la réception de la touche ? El Flaco ! Le numéro 27 du PSG pose le pied sur le ballon, le protège, et parvient à se jouer de trois joueurs adverses : Willian, Frank Lampard et César Azpilicueta. C’est ainsi que Javier Pastore pénètre la surface de Chelsea en étant excentré côté droit, et parvient à frapper du gauche et tromper Petr Cech au sol, au premier poteau.

Sans aucun doute l’image qui restera de Javier Pastore au Paris Saint-Germain fête donc aujourd’hui sa première décennie. Un but qui reflète parfaitement l’aventure Rouge & Bleu de l’Argentin, beaucoup de génie, de talent, de classe. Un but qui est la signature d’El Flaco au bas de la page de son acte de mariage avec le club de la capitale.