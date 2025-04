PSG : Un jackpot XXL à la Coupe du Monde des Clubs 2025

Le Paris Saint-Germain participera à la Coupe du Monde des Clubs 2025, un événement qui promet d’être très lucratif pour les clubs engagés. Organisée par la FIFA aux États-Unis, cette nouvelle compétition réunira 32 équipes, dont plusieurs poids lourds du football mondial. La dotation financière prévue est exceptionnelle, et chaque club qualifié est assuré de repartir avec une somme conséquente, même en cas d’élimination précoce.

Cette nouvelle compétition, qui se tiendra du 14 juin au 13 juillet prochain, assure des premiers millions sans prendre en compte les résultats. En effet, en tant que représentant européen, le PSG est d’ores et déjà assuré d’empocher un chèque oscillant entre 11,87 et 35,40 millions d’euros pour sa simple participation au tournoi. Ce montant pourrait grimper en fonction de son parcours sportif et de résultats commerciaux. Une victoire en phase de groupes représente 1,85 million d’euros et un match nul 930 000 euros. En cas de qualification du Paris Saint-Germain en huitièmes de finale c’est 6,95 millions d’euros qui s’ajouteront au pactole final. Une qualification en quarts de finale vaut elle 12,15 millions d’euros, la demi-finale 19,45 millions d’euros, puis 27,7 millions d’euros pour la finale, et 37 millions d’euros pour le grand vainqueur. Au total, la FIFA a annoncé un montant d’environ 926 millions d’euros à répartir entre les 32 équipes engagées.

Une opportunité financière et stratégique pour le PSG

Au total, si le Paris Saint-Germain remporte cette première édition de la Coupe du Mondes des Clubs en remportant tous ses matchs en phase de groupe, c’est 115 millions d’euros qui s’ajouteront aux finances parisiennes. A titre de comparaison, le Real Madrid, pour son dernier succès en Ligue des Champions, a empoché 126 millions d’euros.

Au-delà des gains financiers, cette Coupe du Monde des Clubs représente une occasion unique pour le PSG de renforcer son influence à l’international, notamment sur le marché américain. La visibilité offerte par le tournoi et l’engouement autour de cet événement pourraient contribuer à attirer de nouveaux sponsors et développer la marque du club sur un territoire stratégique. Le PSG, déjà l’un des clubs les plus riches d’Europe, pourrait donc voir ses finances boostées par cette compétition, tout en se mesurant aux meilleures équipes du monde dans un cadre inédit. De quoi donner encore plus d’ambition aux dirigeants parisiens pour aller chercher un premier sacre en Coupe du Monde des Clubs. Dans son communiqué officiel, la FIFA précise et insiste : « Toutes les recettes seront redistribuées au football de clubs. La FIFA ne gardera pas un centime généré par cette compétition« .