Mercato : Le PSG sur les traces d’un prodige costaricien

Le Paris Saint-Germain s’intéresse de près à Manfred Ugalde, jeune attaquant costaricien évoluant au Spartak Moscou, auteur d’une saison remarquable en Russie.

À seulement 22 ans, Manfred Alonso Ugalde Arce de son nom complet, s’impose comme l’un des talents les plus prometteurs du football mondial aujourd’hui. Né le 25 mai 2002 à Heredia au Costa Rica, il est un attaquant, droitier, qui débute sa carrière professionnelle avec le Deportivo Saprissa en janvier 2019. Lors de sa première saison, il se distingue en marquant un doublé en Ligue de la CONCACAF contre les Belmopan Bandits le 31 juillet 2019, puis un triplé en championnat face à Limón FC en octobre de la même année. Ses performances lui valent d’être élu meilleur jeune joueur de la Ligue de la CONCACAF 2019. En juillet 2020, Ugalde rejoint le Lommel SK en Belgique, avant de signer au FC Twente en Eredivisie.

❗️Manfred Ugalde pourrait être une cible pour le PSG cet été 🇨🇷



Le joueur était déjà sur les tablettes du Club cet hiver. Conccurence de l’AS Monaco dans ce dossier 👀



[@FabrizioRomano] pic.twitter.com/62J4QxL6oS — Canal Supporters (@CanalSupporters) March 26, 2025 X : @CanalSupporters

Le 29 janvier 2024, il s’engage avec le Spartak Moscou pour un contrat de quatre ans et demi, jusqu’en juin 2028. Sa première saison en Russie est impressionnante : en novembre 2024, il inscrit un quadruplé contre le Lokomotiv Moscou, portant son total à 15 buts avant la trêve hivernal, 17 buts et 3 passes décisives aujourd’hui pour l’exercice 2024 / 2025. International costaricien depuis février 2020, Manfred Ugalde a représenté son pays à vingt reprises, renforçant sa réputation sur la scène internationale. Selon Fabrizio Romano, le PSG et l’AS Monaco suivent les performances du joueur depuis le mois de janvier dernier, et pourraient être des points de chutes potentiels cet été 2025. A l’occasion de cette trêve international, Manfred Ugalde a disputé deux rencontres face à Belize avec le Costa Rica, et a inscrit trois buts.