S’il espère encore être actif dans le sens des arrivées, le PSG devrait aussi beaucoup bouger du côté des départs dans les deux prochains jours. Marco Verratti, Colin Dagba, Georginio Wijnaldum et Ismaël Gharbi font l’actualité dans ce sens.

Le PSG a beaucoup recruté lors de ce mercato estival. Il a également placé plusieurs joueurs dans une liste d’indésirables. Certains ont quitté le club, d’autres pourraient le faire d’ici vendredi 23h59. Après onze ans sous le maillot des Rouge & Bleu, et malgré une prolongation de contrat jusqu’en juin 2026 ces derniers mois, Marco Verratti devrait quitter le club de la capitale. Sa destination la plus probable est le Qatar et le club d’Al Arabi. Selon les informations de Fabrizio Romano, le PSG et le club qatari sont sur le point de trouver un accord sur le transfert du petit Hibou. Les négociations sont à un stade très avancé entre les deux équipes. « Il reste des détails à clarifier sur le contrat de Verratti, donc encore du travail à faire du côté des joueurs« , conclut le spécialiste du mercato.

🚨BREAKING : Paris et Al Arabi 🇶🇦 se rapprochent d’un accord pour Marco Verratti !



Les négociations sont à un stade très avancée.



Le club Qatari doit désormais convaincre le joueur



[@FabrizioRomano] pic.twitter.com/1dGIwXfqgE — Canal Supporters (@CanalSupporters) August 30, 2023

Gharbi en Suisse, Dagba à Auxerre

Présent à la reprise de l’entraînement du PSG et lors de la tournée au Japon et en Corée du Sud, Ismaël Gharbi n’a joué aucune minute depuis le début de la saison. Afin d’avoir du temps de jeu, le titi parisien va être prêté en première division suisse selon les informations de RMC Sport et l’Equipe. Gharbi va être prêté sans option d’achat au Lausanne Ouchy, promu en D1 Suisse cette saison. Il doit se rendre en Suisse demain afin de passer sa visite médicale. Il rejoindra ensuite le dernier du championnat helvète et tentera de lancer sa carrière, lui qui a participé à 12 matches sous le maillot du PSG lors des deux dernières saisons. De retour d’un prêt infructueux à Strasbourg (21 matches, 958 minutes), Colin Dagba ne fait pas partie des plans de Luis Enrique. Deux jours avant la fin du mercato, le latéral droit pourrait rebondir à Auxerre. Selon Le Parisien, qui confirme une information du média en ligne 90 Football, le club de Ligue 2 a un intérêt sérieux pour Dagba. Ce dernier, qui était encore à l’entraînement des lofteurs hier, aurait ouvert la porte à une arrivée à Auxerre, qui se ferait sous la forme d’un prêt, indique le quotidien francilien. L’AJA se montrait optimiste dans ce dossier. De son côté, l’Equipe évoque aussi cette piste et indique que Colin Dagba devrait s’engager dans les prochaines heures avec Auxerre, sous la forme d’un prêt. Il est attendu dans l’Yonne aujourd’hui pour passer sa visite médicale.

Georginio Wijnaldum pisté en Arabie saoudite

Après une première saison difficile sous le maillot du PSG, Georginio Wijnaldum avait été prêté à l’AS Roma l’été dernier. Mais pratiquement dès son arrivée, il s’est gravement blessé, ne retrouvant les terrains qu’en février. Il ne sera pas conservé par le club romain à l’issue de son prêt et est donc revenu à Paris. Il fait partie des indésirables et peu de portes s’ouvraient à lui pour un départ. Selon les informations de Fabrizio Romano, Al Ettifaq aurait approché l’international néerlandais pour un éventuel transfert. Les négociations seraient en cours et le PSG serait prêt à donner son feu vert. Steven Gerrard, le coach du club saoudien, souhaite avoir l’ancien de Liverpool dans son équipe. De son côté, l’Equipe indique que la situation de Georginio Wijnaldum aurait pu être réglée depuis plusieurs jours. Le joueur aurait accepté de quitter le PSG sans demander d’argent, lui qui est encore lié avec les Rouge & Bleu jusqu’en juin 2024. « Sauf que le club parisien refuse toute libération de contrat pour l’instant et demande une indemnité de transfert, au nom du fair-play financier.«