Blessé depuis le 17 février dernier, le capitaine du PSG, Marquinhos, devrait encore être absent après la trêve internationale. Un retour est espéré pour la Ligue des champions.

Alors que la trêve internationale a déjà fait une victime au PSG ces dernières heures en la personne de Bradley Barcola, le club de la capitale doit aussi surveiller de près l’état de ses joueurs déjà présents à l’infirmerie. Si Milan Skriniar et Marco Asensio ont profité du groupe réduit à l’entraînement pour faire leur retour cette semaine, Marquinhos ne s’entraîne toujours pas avec ses coéquipiers. Blessé depuis le 17 février, le capitaine des Rouge & Bleu souffre actuellement au niveau du tendon d’Achille.

Un retour espéré pour le quart de finale aller de Ligue des champions

Et selon les informations de L’Equipe, l’international brésilien ne retrouvera pas la compétition au retour de la trêve internationale. En effet, le défenseur de 29 ans est toujours en phase de reprise et se dirige donc vers un forfait face à l’Olympique de Marseille le dimanche 31 mars (20h45 sur Prime Video), en conclusion de la 27e journée de Ligue 1. « C’est très peu probable qu’il soit apte », glisse-t-on dans son entourage. Son absence est estimée à encore deux semaines. Le PSG se montre très prudent avec ce type de blessure, surtout que cela peut avoir de grave conséquence comme ce fut le cas pour Presnel Kimpembe. Ainsi, un retour du Brésilien est espéré pour le quart de finale aller face au FC Barcelone le 10 avril prochain. Si cela se confirme, Marquinhos manquera également les rencontres face au Stade Rennais (demi-finales de Coupe de France, le 3 avril) et le Clermont Foot (28e journée de Ligue 1, le 6 avril).