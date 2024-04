Au PSG, un jeune titi parisien pointe le bout de son nez et devrait être récompensé par son club formateur. En effet, après ses premières apparitions sous les ordres de Luis Enrique, Senny Muyulu devrait parapher son premier contrat professionnel.

Senny Mayulu a intégré l’équipe U17 du PSG en 2021 après avoir fait ses gammes au centre de formation pendant un an. Après deux saisons, le milieu de terrain rejoint le groupe de Zoumana Camara en U19 à partir de l’exercice 2023/2024. L’occasion pour lui de se montrer davantage, et de se faire remarquer par Luis Enrique. Le technicien espagnol a fait appel au titi parisien à plusieurs reprises à l’entraînement et en match officiel avec le groupe professionnel. C’est ainsi que Senny Mayulu a débuter dans la cour des grands en 2024, dans laquelle il compte aujourd’hui six rencontres pour un bilan d’un but et d’une passe décisive. Le titi parisien qui fêtera ses 18 ans le 17 mai prochain a connu deux titularisations, dont une ce mercredi soir en match en retard de la 29e journée de Ligue 1 face au FC Lorient (victoire 1-4). Une rencontre au terme de laquelle Senny Mayulu a été noté 6 dans les colonnes de L’Equipe et du Parisien.

🚨 BREAKING : Senny Mayulu et ses représentants ont trouvé un accord sur les termes d'un premier contrat professionnel avec le PSG ✨🇫🇷



Le joueur doit encore signer son contrat ⏳



C’est dans ce contexte que le natif du Blanc-Mesnil (93), devrait être récompensé par son club formateur avec la signature de son premier contrat professionnel. En effet, selon les informations de L’Equipe, Senny Mayulu et ses représentants ont trouvé « un accord sur les termes d’un premier contrat professionnel avec le PSG« . Toutefois, la signature sur le document manque encore à ce stade. Une bonne nouvelle pour le club de la capitale qui voit son titi parisien convoité par plusieurs clubs européens dont le Borussia Dortmund. Toujours selon les indiscrétions de nos confrères de L’Equipe, le Paris Saint-Germain devrait désormais se tourner vers le dossier Joane Gadou. Le jeune défenseur central de 17 ans devrait également être sécurisé par le club de la capitale, qui là aussi devrait s’attendre à des assauts de la part de clubs allemands dès cet été.