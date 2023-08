Ousmane Dembélé sera bientôt un joueur du PSG. Même si le Barça fait traîner les choses, il pourrait s’entraîner dès demain avec ses nouveaux coéquipiers.

Pour renforcer son aile droite, le PSG a jeté son dévolu sur Ousmane Dembélé. Le club de la capitale a décidé de lever sa clause libératoire, qui s’élevait à 50 millions d’euros jusqu’au 31 juillet, et a également trouvé un accord avec le joueur sur un contrat de cinq ans, soit jusqu’en juin 2028. Mais le transfert n’est toujours pas officialisé en raison de la lenteur du FC Barcelone à envoyer les documents pour finaliser le départ de l’international français. Une attente qui pourrait ne plus trop durer. Alors qu’il est sur Paris depuis jeudi, l’ancien Rennais pourrait être officiellement Parisien demain.

Selon RMC Sport, le champion du monde 2018 a passé sa visite médicale ce jeudi matin avec le PSG. Dembélé devrait signer son contrat dans la foulée, probablement vendredi, toujours d’après nos confrères de RMC Sport. Après plusieurs jours d’incertitude et de flottement, où le FC Barcelone faisait vraisemblablement traîner les choses volontairement, l’ailier droit de l’Equipe de France arrive enfin au Paris Saint-Germain.

Après six années passées en Espagne et une en Allemagne au Borussia Dortmund, Dembélé s’apprête à retrouver le championnat de France. Son ancien entraîneur en jeunes à Rennes Julien Stéphan exprimait sur RTL la semaine dernière toute la chance qu’avait la Ligue 1 de retrouver un talent du calibre de l’international français. Son arrivée fera grand bien au PSG, qui s’est considérablement affaibli en attaque avec le départ de Lionel Messi et ceux potentiel de Neymar et Kylian Mbappé.

