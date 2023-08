PSG : Yoram Zague signe son premier contrat professionnel

Après des débuts à l’AJN Bagnolet et un passage au Paris FC puis une entrée au centre de préformation du PSG à l’âge de 13 ans, le jeune défenseur Yoram Zague a signé son premier contrat professionnel, qui prendra effet au 1er juillet 2024. Le titi est désormais lié au club jusqu’en 2027.

À défaut d’officialiser des noms de grande envergure, le PSG tire profit de son vivier pléthorique de jeunes talents. Après Bilal Laurendon et Sékou Doucouré, tous deux issus de la formation parisienne et engagés avec le club jusqu’en 2024 et 2025, le titi Yoram Zague a officiellement signé son premier contrat professionnel, le liant au club jusqu’en 2027.

Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer la signature du premier contrat professionnel de Yoram Zague, qui prendra effet au 1er juillet 2024.



Le défenseur est désormais lié au club de la capitale jusqu’au 30 juin 2027. — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 4, 2023

À 17 ans, Yoram Zague s’était particulièrement mis en évidence avec les U19, sous la tutelle de Zoumana Camara. Au cours de la saison 2022-2023, le latéral droit a participé à 18 matches du championnat national U19, 7 de Youth League et 2 de Coupe Gambardella. Sur l’ensemble des rencontres, il a inscrit 5 buts et réalisé 11 passes décisives.

Yoram Zague devrait continuer de jouer pour les U19 avec lesquels il était surclassé la saison passée, mais dispose désormais d’une opportunité pour disputer les matchs dans l’élite. Il devient le deuxième de la génération 2006 du centre de formation du PSG à signer un contrat professionnel, après Warren Zaïre-Emery.