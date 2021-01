Intronisé nouvel entraîneur du PSG samedi après-midi, Mauricio Pochettino a goûté aux joies de la conférence de presse ce mardi après-midi à la veille du déplacement sur la pelouse de Geoffroy-Guichard pour affronter Saint-Étienne dans le cadre de la 18e journée de Ligue 1. Une première conférence de presse durant laquelle l’entraîneur parisien a balayé l’actualité parisienne. Extraits choisis.

Son arrivée au PSG

Pochettino : “C’est un défi énorme d’être à Paris, on sait le potentiel qui est ici. J’ai bien compris ce qu’est le PSG, j’ai bien compris avec quels joueurs je vais travailler, des joueurs de classe mondiale. Dans le passé aussi j’ai travaillé avec de grands joueurs, on va faire le maximum pour réussir. Si je voudrais Messi comme cadeau des Rois Mages ? Le père Noël a déjà bien fait son travail en m’amenant ici. C’est un des plus grands clubs du monde. J’en profite pour remercier le président Nasser et Leonardo de nous donner cette possibilité. On sait qu’avec les grands clubs comme Paris il y a beaucoup de rumeurs, là on vient juste d’arriver, on va essayer de s’adapter, on verra plus tard pour les rumeurs. On va laisser les rumeurs de côté ! Paris a toujours été un de mes objectifs, un de mes rêves. Les envies de Neymar de rejouer avec Messi ? Je suis ravi de revenir là après une vingtaine d’années, c’est un rêve qui devient réalité. Après trois jours, je suis encore en phase d’adaptation, on aura le temps de penser à tout ça plus tard.“

Marquinhos

Pochettino : “Marquinhos est le capitaine et Marquinhos va rester le capitaine. Pour son rôle ce sont des décisions qui se prendront au fur et à mesure, ce n’est pas encore le moment de parler de ça.”

Le calendrier et son plan de jeu

Pochettino : “On a 12 matches pendant une cinquantaine de jours. On va travailler pour le sens commun. Nous avons rejoint un grand club, nous connaissons les exigences. Mais on va s’appuyer sur tous les secteurs du club pour optimiser les performances des joueurs. Je suis content de la volonté montrée par tous, on va essayer de tirer le maximum de tous.“

Neymar

Pochettino : “Quand il fera son retour avec le groupe, on va devoir trouver la position dans laquelle il performe le mieux. Ce n’est pas qu’une histoire de système, je n’aime pas parler de système, c’est plus une affaire d’animation, de comment l’équipe se comporte avec ou sans ballon. Pour tous les joueurs il faut trouver les positions pour qu’ils expriment leur potentiel et aident l’équipe à se battre sur tous les fronts. Sur son leadership, je dirais qu’il y a plusieurs façons d’exprimer son leadership. Plus j’ai de leaders dans mon vestiaire et sur le terrain, mieux c’est.“

La rumeur Eriksen et le mercato

Pochettino : “Ce n’est pas le moment de parler de rumeurs. On parle des joueurs disponibles ou qui doivent revenir. On est en contact permanent avec Leonardo. Il y a une réalité compliquée, au niveau mondial. On prendra les meilleures décisions.“

Son système préférentiel

Pochettino : “On est assez souples sur l’organisation ou la structure. C’est comme ça dans le football moderne. On a un point de départ, mais après ça dépend aussi des joueurs sur le terrain.”

Mbappé

Pochettino : “Ma première impression, c’est que le PSG a une équipe incroyable, des joueurs incroyables, mais ce n’est une nouvelle pour personne. Mbappé peut jouer dans différentes positions, sur le côté, dans l’axe, un peu partout. Peut-être qu’il sera à un endroit au coup d’envoi et bougera ensuite. Le plus important c’est comment il se comporte dans les espaces, comment il se sert de ses qualités. Le plus important c’est où il va pouvoir exploiter ses qualités, c’est un top player.”

Son année sabbatique

Pochettino : “Mes adjoints m’aident à être meilleur, je les remercie, même si mon nom sort plus que le leur on est une équipe. Sur mon année sans club, ce n’a pas été facile parce qu’on vit des moments compliqués (crise sanitaire, ndlr), c’est une situation difficile pour tous les secteurs d’activité, le football compris. On doit passer un message de solidarité aux gens qui souffrent. J‘en profite pour embrasser tous ceux qui souffrent actuellement. J’ai essayé de patienter de la meilleure façon possible, jusqu’à recevoir cette offre. ”

Le huitième de finale de Ligue des Champions face à Barcelone

Pochettino : “La Ligue des Champions est importante pour le PSG comme les autres compétitions. On va devoir affronter le Barça, mais c’est dans un mois. Là on doit faire connaissance, construire quelque chose. Quand le moment arrivera et quand on récupérera les joueurs manquants on aura un effectif de grande qualité, on sera dans de bonnes dispositions.“

Saint-Etienne

Pochettino : “Je suis content de démarrer la compétition et de voyager chez un club historique en France, entraîné par un coach (Puel, ndlr) que je connais bien et que j’admire. Un coach avec des principes de jeu clairs. C’est un adversaire difficile, mais je suis très heureux de commencer.“

Le positionnement de Verratti

Pochettino : “Verratti plus meneur de jeu ? Qui t’a dit ça ? ( au journaliste Simone Rovera). Le football est un système ouvert, en dynamique. Les positions varient à chaque moment. Je vous raconterai plein d’anecdotes par la suite. Mais comme je l’ai dit avant, le football c’est un système dynamique. A chaque fois qu’on arrête le jeu on va trouver des positions différentes chez les joueurs. Chaque photo donnera un système différent de celui du coup d’envoi.“

Les nombreux blessés

Pochettino : “On respecte toutes les structures du club, performance, médicale, on doit créer une dynamique pour bien travailler, au service des athlètes. On a de grands professionnels ici. Il faut que les joueurs puissent avoir une continuité.”